5. sezon serialu „Riverdale”. Kiedy premiera? Wszystko, co wiemy do tej pory

Serial „Riverdale” liczy do tej pory cztery sezony. Ostatni z nich dodany został na platformę streamingową Netflix w październiku 2019 roku. Czy będzie 5. sezon „Riverdale”? Kiedy możemy się go doczekać? Oto wszystko, co wiadomo na razie na ten temat.