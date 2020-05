MEMY inspirowane serialem „Szkoła dla elity”. Mieliście podobne odczucia?

O czym jest serial „Szkoła dla elity”?

Las Encinas to najlepsza i najbardziej elitarna szkoła w Hiszpanii. To tam uczą się dzieci z wyższych sfer. Decyzją lokalnych władz trafia tam też trójka ubogich dzieciaków, których szkoła została zniszczona przez trzęsienie ziemi. Dochodzi do konfliktu, który doprowadza do morderstwa.

QUIZ:

Quiz wiedzy o serialu „Szkoła dla elity”. Sprawdź, czy jesteś prawdziwym fanem!

Czy będzie 4. sezon serialu „Szkoła dla elity”?

W marcu 2020 roku premierę na Netflix miał 3. sezon serialu „Szkoła dla elity” . Fani tuż po obejrzeniu nowej odsłony, zaczęli apelować w sieci twórców o informacje na temat 4. sezonu. „Szkoła dla elity” pojawiła się na Netfliksie w 2018 roku i szybko zyskała sobie rzeszę fanów. Co prawda, oficjalnie nie został potwierdzony kolejny sezon serii, jednak ze względu na popularność hiszpańskiej produkcji, wszyscy spodziewają się jego rychłego powrotu. Co więcej, Miguel Bernardeu (Guzman) i Itzan Escamilla (Samuel) już od jakiegoś czasu w sieci droczą się z fanami na temat 4. serii.

Czytaj także:

4. sezon serialu „Szkoła dla elity”. Kiedy premiera? Jaka obsada?