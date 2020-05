„Obsesja Eve”. Twórcy czerpali inspirację z tych prawdziwych zbrodni

„Obsesja Eve” to oparty na powieści Luke'a Jenningsa serial, za produkcję którego odpowiada Sid Gentle Films Ltd. Eve jest agentką MI6, Villanelle to z kolei piękna, psychopatyczna zabójczyni. Kobiety łączy obopólna obsesja na swoim punkcie. W role głównych bohaterek wcielają się wyróżniona Złotym Globem i nominacją do nagrody Emmy za stworzoną przez siebie kreację Sandra Oh (serial „Chirurdzy”) oraz Jodie Comer (serial „Doktor Foster”).

Jak poinformował Corera w rozmowie z prowadzącymi podcast „Obsesja na punkcie »Obsesji Eve«” , został zatrudniony przez jednego z producentów serialu, aby pomóc we wprowadzeniu „prawdziwych elementów” do serii. – Po prostu przygotowałem dokument, który zatytułowałem „Lista zabójstw” – mam gdzieś go jeszcze na swoim laptopie. Jest to w zasadzie mnóstwo różnych sposobów na zabijanie ludzi – przyznał w rozmowie z Naomi Shimada i Zing Tsjeng.

QUIZ:

Quiz wiedzy o serialu „Obsesja Eve”. Sprawdź, ile pamiętasz!

Według Corera pomysły, który starannie wyselekcjonował, obejmowały różne sprawy kryminalne, czasami te, które wydarzyły się 50 lat temu, ale również historie, o których słyszał w wiadomościach. Później producenci serialu, w tym m.in. Phoebe Waller-Bridge, gwiazda „Fleabag” , skorzystali z tych pomysłów w ramach tworzenia scenariusza.

Pytany o „ulubione morderstwo” w serialu Corera powiedział o momencie, w którym zamordowana została bohaterka serialu Carla de Mann, producentka perfum. Postać ta została otruta przy pomocy perfum. – To inspiracja prawdziwą zbrodnią, która wydarzyła się na lotnisku w Azji – przyznał.

W ubiegłym roku w wywiadzie dla „New York Timesa” Waller-Bridge przyznała, że postać Villanelle jest inspirowana skazaną morderczynią Angelą Simpson.

Czytaj także:

MEMY inspirowane serialem „Szkoła dla elity”. Mieliście podobne odczucia?