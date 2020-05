Będzie 3. sezon serialu „Sex Education”? To wszystko, co wiemy na ten temat

Sex Education to jeden z najpopularniejszych seriali Netfliksa. Od czasu premiery w 2019 roku zjednał sobie rzeszę fanów. Do tej pory mogliśmy oglądać dwie części serii. Czy powstanie trzeci sezon serialu „Sex Education”? Kiedy premiera i kto pojawi się w obsadzie? Poniżej wszystko, co wiemy na ten temat.

3. sezon „Sex Education” Ostatnie informacje na temat 3. sezonu serialu „Sex Education” pojawiły się w lutym 2020 roku. Nie jest zaskoczeniem, że twórcy chcą kontynuować tę historię – pierwszy sezon w premierowym tygodniu przyciągnął 40 milionów widzów. Netflix doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że mnóstwo fanów czeka na kolejny sezon. Ogłaszając w lutym, że powstanie kolejna część, platforma zamieściła w mediach społecznościowych nagranie, którego głównym bohaterem był dyrektor Groff czyli Alistair Petrie. Zapowiedź przypominała tą dotyczącą 2. sezonu, w której Gillian Anderson wygłaszała dumnie monolog na temat korzyści płynących z seksu. Kiedy 3. sezon „Sex Education” ? Wszystko wskazuje na to,że 3. sezon serialu „Sex Education” zobaczymy w styczniu 2001 roku. Szczegóły dotyczące produkcji są znikome, jednak w „Production Weekly” 3. sezon serii został wymieniony wśród obrazów kręconych w maju 2020 roku. Teraz jednak sytuację nieco komplikuje pandemia koronawirusa, ze względu na którą prace na planach zdjęciowych niemal każdej produkcji Netfliksa, zostały zawieszone. Serial „Sex Education” kręcony jest w Wielkiej Brytanii – kraj wciąż zmaga się z COVID-19. QUIZ:

Quiz o serialu „Sex Education” Netfliksa. Sprawdź się! Kto w obsadzie 3. sezonu „Sex Education” ? Oczywiście nie znamy jeszcze pełnej listy obsady 3. sezonu „Sex Education” , jednak możemy być niemal pewni, że wrócą główni bohaterowie, czyli: Asa Butterfield (Otis Milburn) i Gillian Anderson (Dr Jean Milburn), a także spora część obsady drugoplanowej, w tym Emma Mackey (Maeve Wiley), Ncuti Gatwa (Eric Effiong), Connor Swindells (Adam Groff) i Patricia Allison (Ola Nyman). Sama Anderson pisała na Twitterze o swoim powrocie w trzeciej serii. O czym będzie 3. sezon serialu „Sex Education” ? Scenarzystka serii Laurie Nunn pracowała nad scenariuszem do 3. sezonu jeszcze zanim fani zobaczyli drugą część serialu. W wywiadzie dla „LADbible” Nunn poinformowała, że „uwielbia pisać o tych postaciach” . – To taka duża grupa i myślę, że temat serialu – seks i relacje międzyludzkie – naprawdę ofiaruje niekończące się możliwości – podkreśliła. – Netflix wspiera nas i chce, abyśmy opowiadali historie, które nas pasjonują. Jesteśmy w tym samym miejscu i chcemy tworzyć ten serial – dodała. Czytaj także:

