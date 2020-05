Miniseriale idealne na binge-watching. Wszystkie są dostępne w internecie

HBO znane jest z produkcji poruszających miniseriali, które doceniane są zarówno przez widzów, jak i krytyków. Są wśród nich historie wojenne, oparte na bestsellerowych powieściach czy sztukach, historie zwykłych ludzi, a także tych, którzy stali się legendą. To jednak nie wszystko, bo w HBO GO dostępnych jest także szereg miniseriali innych producentów, które nie pozostawią widza obojętnym i zapewnią dobrą rozrywkę. Wszystkie polecane tytuły dostępne są w HBO GO.

„Na cały głos”/„The Loudest Voice” – 7 odcinków

Wyróżniony Oscarem Russell Crowe jako nieżyjący już Roger Ailes – wieloletni szef stacji Fox News, który był jedną z najbardziej wpływowych postaci świata amerykańskich mediów i polityki. Serial oparty na bestsellerowej książce pt. „The Loudest Voice in the Room” autorstwa Gabriela Shermana. Producentem wykonawczym i autorem scenariusz serialu jest laureat Nagrody Akademii Tom McCarthy, twórca Spotlight.



„Skandal w angielskim stylu” – 3 odcinki

Laureat trzech Złotych Globów Hugh Grant jako Jeremy Thorpe – lider Partii Liberalnej i najmłodszy od stu lat przywódca brytyjskiej partii politycznej, który skrywa przed światem tajemnicę. Oparty na faktach miniserial pokazujący losy pierwszego w nowożytnej historii Wielkiej Brytanii polityka, który stanął przed sądem oskarżony o udział w spisku i podżeganie do zabójstwa. Serial wyreżyserowany przez dwukrotnie nominowanego do Oscara Stephena Frearsa (Królowa).



„Status związku” – 10 odcinków

Uczciwe i pełne humoru podejście do złożonej natury relacji małżeńskich autorstwa Nicka Hornby'ego i w reżyserii dwukrotnie nominowanego do Nagrody Akademii Stephena Frearsa (Królowa). Składający się z 10-minutowych odcinków serial o małżeństwie, które próbuje poradzić sobie z kryzysem związku. W głównych rolach występują nominowana do Oscara Rosamund Pike (Zaginiona dziewczyna) oraz Chris O'Dowd (Druhny).



„The Act” – 8 odcinków

Oparta na faktach historia kryminalna. Gypsy Rose Blanchard dorastała, wierząc, że jest poważnie chora na raka, dystrofię mięśniową, epilepsję i wiele innych schorzeń, a jej matka Dee Dee poświęciła swoje życie, aby się nią opiekować. Pewnego dnia dziewczyna odkryła, że z jej zdrowiem było wszystko w porządku. W głównych rolach wystąpiły m.in. wyróżniona Oscarem Patricia Arquette (Boyhood) oraz Joey King (Kocha, lubi, szanuje).



„Szukając Alaski” – 8 odcinków

Młody chłopak trafia do szkoły z internatem, w której musi zmierzyć się z niespodziewaną tragedią. Serial oparty na bestsellerowej powieści Johna Greena o tym samym tytule. Autorami produkcji są Josh Schwartz (serial Życie na fali) oraz Ashley Wigfield (serial Runaways).



„Patrick Melrose” – 5 odcinków

Nominowany do Oscara Benedict Cumberbatch w tragikomicznej opowieści o młodym brytyjskim arystokracie, który próbuje rozliczyć się z przeszłością i uporządkować życie. Serial jest ekranizacją cyklu powieściowego o tym samym tytule autorstwa Edwarda St. Aubyna, który bezbłędnie portretuje brytyjską klasę wyższą i przedstawia etapy radzenia sobie z traumą.



„Generaton Kill: Czas wojny” – 7 odcinków

Serial HBO będący realistyczną rekonstrukcją wydarzeń, które miały miejsce podczas pierwszych dni amerykańskiej inwazji na Irak. Na pustyni w północnej części Iraku, elitarny i specjalnie przeszkolony Pierwszy Batalion Zwiadowczy Korpusu Piechoty Morskiej, przygotowuje się, aby poprowadzić na szpicy amerykańską armię podczas operacji Iraqi Freedom. Serial wyróżniony został trzema nagrodami Emmy.



„Rok za rokiem” – 6 odcinków

Historia członków przeciętnej rodziny z Manchesteru opowiedziana na przestrzeni piętnastu lat od teraz. Rodzina Lyonsów doświadczy wszystkiego, na co mamy nadzieję i czego boimy się w przeżyć w przyszłości. Widzimy, jak bohaterowie poruszają się w niestabilnym politycznie i ekonomicznie świecie, cały czas napędzanym przez zmiany technologiczne. W serialu będącym koprodukcją HBO występują m.in. Rory Kinnear (film HBO Brexit), Russell Tovey (Spojrzenia), Jessica Hynes (Bridget Jones: W pogoni za rozumem) oraz wyróżniona dwoma Oscarami Emma Thompson (Rozważna i romantyczna).



„Anioły w Ameryce” – 6 odcinków

Serial HBO na podstawie nagrodzonej Pulitzerem broadwayowskiej sztuki Tony'ego Kushnera. Przedstawia losy kilku osób, które muszą zmierzyć się nie tylko ze śmiertelną chorobą, ale także otaczającą ich rzeczywistością. Serial nagrodzony pięcioma Złotymi Globami oraz 11 nagrodami Emmy. W produkcji wystąpili: Al Pacino, Jeffrey Wright, Mary-Louise Parker, Meryl Streep i Emma Thompson.



„Pacyfik” – 10 odcinków

Zrealizowany rozmachem, obfitujący w sceny batalistyczne miniserial HBO opowiadający o losach amerykańskich żołnierzy, którzy na Pacyfiku podczas II wojny światowej stawiali opór Japończykom. Bohaterami tego dziesięcioodcinkowego serialu są trzej żołnierze amerykańskiej piechoty morskiej, którzy walczyli na wyspie Guadalcanal, w tropikalnych lasach przylądka Gloucester, twierdzach Peleliu i na piaszczystych wybrzeżach Iwo Jimy i Okinawy.



„Kompania braci” – 10 odcinków

Zrealizowana na podstawie bestsellerowej powieści Stephena E. Ambrose'a historia Kompanii E 506 pułku piechoty spadochronowej 101 Dywizji Powietrznodesantowej Armii Stanów Zjednoczonych. Fabuła została oparta na wywiadach z ocalałymi żołnierzami Kompanii E, a także ich dziennikach i listach. Serial HBO wyróżniony został Złotym Globem oraz sześcioma nagrodami Emmy.



„Czarnobyl” – 5 odcinków

Jedna z najlepiej ocenianych produkcji ostatnich lat, wyróżniona szeregiem nagród, w tym dwoma Złote Globy i 10 nagrodami Emmy. Przedstawia fabularyzowaną historię awarii elektrowni jądrowej w Czarnobylu. W głównych rolach w serialu produkcji HBO występują nominowany za tę rolę do nagrody Emmy i Złotych Globów Jared Harris (serial Mad Men), wyróżniony za swoją kreację w tym serialu Złotym Globem Stellan Skarsgard (Prostoduszny morderca) oraz nominowana za tę rolę nagrody Emmy i Złotych Globów Emily Watson (Przełamując fale).



„Olive Kitteridge” – 4 odcinki

Historia życia Olive Kitteridge – nauczycielki matematyki z małego miasteczka w Nowej Anglii. Serial HBO koncentruje się na głównej bohaterce i jej relacjach z otoczeniem – przedstawia wydarzenia na przestrzeni 25 lat życia miasteczka. Scenariusz, na podstawie uhonorowanej Pulitzerem powieści Elisabeth Strout o tym samym tytule. W roli tytułowej wystąpiła zdobywczyni dwóch Oscarów Frances McDormand (Trzy billboardy za Ebbing, Missouri).



„Mildred Pierce” – 5 odcinków

Nominowany do kilkunastu nagród Emmy miniserial HBO z nagrodzoną Oscarem Kate Winslet w tytułowej roli głównej. To historia matki dwóch córek, Mildred Pierce, która po rozstaniu z mężem zmuszona jest samodzielnie utrzymywać swoją rodzinę. Na ekranie zobaczymy także trzykrotnie nominowaną do Złotych Globów Evan Rachel Wood (serial HBO Westworld) oraz nagrodzoną Oscarem Melissę Leo (serial HBO To wiem na pewno).

