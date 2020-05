Obsada serialu „Dom z papieru” odpowiada na pytania fanów. Tak, również tych z Polski!

Netflix nie pozwala nam na nudę. Dla wszystkich fanów serialu „Dom z papieru” przygotowana została następna niespodzianka. Tym razem jest to wideo, w którym obsada serialu odpowiada na pytania fanów z całego świata. Pojawia się także pytanie z Polski (dokładnie w 21:55 minucie wideo). Dzięki temu mamy szansę poznać bliżej aktorów, którzy wcielają się w bohaterów jednego z najbardziej popularnych seriali Netfliksa. W wideo zamieszczono polskie napisy.

„Dom z papieru” – fabuła

Serial opowiada o grupie ośmiorga osób o różnych umiejętnościach, których rekrutuje tajemniczy człowiek ukrywający się pod pseudonimem Profesor. Celem jest dokonanie skoku stulecia – napadu na hiszpańską mennicę. Plan Profesora był genialny – chodziło nie o to, by ukraść gotowe pieniądze, ale by je nowiutkie i bez znanych policji oznaczeń, wydrukować.Hasłem reklamowym dwóch pierwszych części było „Pierwszy miliard trzeba sobie wydrukować”, motto trzeciej brzmiało „Tym razem nie chodzi o pieniądze, tym razem chodzi o rodzinę”. W trzeciej odsłonie serii bohaterowie powrócili po tym, jak jeden z nich znalazł się w niebezpieczeństwie. Ponownie dokonali napadu, jednak tym razem celem stał się Narodowy Bank Hiszpanii.

