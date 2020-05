5. sezon serialu „Dom z papieru”. Oto wszystko, co wiemy do tej pory

Czy będzie 5.sezon serialu „Dom z papieru” ?

Hiszpańska seria ponad miesiąc temu wróciła na Netfliksa z ośmioma kolejnym odcinkami, w ramach 4. sezonu. Co prawda, do tej pory nie została ogłoszona 5. część serii, jednak warto zauważyć, że Netflix ma w zwyczaju czekać około miesiąc od podjęcia decyzji o kontynuacji serialu, do ogłoszenia tej kwestii. Być może zatem niedługo o tym usłyszymy. Popularność serii i wciąż wrzucane do sieci przez Netfliksa materiały promocyjne dotyczące „Domu z papieru” wskazują jasno na to, że producenci szykują się do produkcji kolejnej części. Wiele deklaracji na ten potencjalnej przyszłości „La Casa de Papel” zdradzili sami twórcy.

Co zdradzili do tej pory twórcy o 5. sezonie „Domu z papieru” ?

W rozmowie z ABC twórca Alex Pina ujawnił, że nie może na razie potwierdzić, czy myśli o 5. sezonie serii, mówiąc: „Ktoś wie, że będzie, ale nie my” . Przypomnijmy, jednak, że już w 2018 roku hiszpański „Bluper” podał, że będzie 5. sezon serii. Podobne informacje pojawiały się w publikacjach z października 2019 roku w hiszpańskich mediach. Dyrektor ds. oryginalnych produkcji międzynarodowych Netfliksa w Hiszpanii Paco Ramos ujawnił np., że „przyszłe sezony są planowane, jeżeli tylko wszystko pójdzie dobrze” . Informacje o piątym, a nawet szóstym sezonie pojawiły się także na hiszpańskiej stronie internetowej Marca. Scenarzysta serii Javier Gomez Santander rozmawiał z kolei z „El Mundo” o powrocie serialu z kolejnym sezonem. – Z „Domem z papieru” idziemy rozdział po rozdziale, sekwencja po sekwencji – powiedział. – Nigdy nie zastanawialiśmy się nad tym, jak długo może potrwać serial. Gdybyśmy to wiedzieli, nie wpadlibyśmy na pomysł, aby zabić Berlina – podał.

