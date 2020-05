„Mogę cię zniszczyć”, „Wielka”, „We're here”. Co nowego na HBO w czerwcu?

Jakie seriale zobaczymy w czerwcu na HBO? Poniżej znajdziecie pełną rozpiskę nowego repertuaru, w tym opisy i zwiastuny seriali.

„Billions” sezon 5

Piąty sezon serialu z Paulem Giamattim w roli ambitnego prokuratora, który prowadzi wojnę z wpływowym finansistą. Premiera pierwszego odcinka 22 czerwca, kolejne w poniedziałki, HBO.



„Perry Mason”

Perry Mason jest bohaterem 82 powieści i 4 opowiadań stworzonych przez Erle'a Stanley'a Gardnera. Produkcja HBO GO stworzona na ich podstawie będzie miniserialem obyczajowym. Jej producentem wykonawczym jest Robert Downey Jr. Historia osadzona w 1932 roku w Los Angeles, przedstawia losy słynnego prawnika Perry'ego Masona, żyjącego od wypłaty do wypłaty i pracującego w roli marnie opłacanego detektywa. Przez cały czas prześladują go wspomnienia wojenne z Francji i cierpienie z powodu rozbitego małżeństwa. W obsadzie między innymi Matthew Rhys, Tatiana Maslany, John Lithgow, Shea Whigham, Juliet Rylance, Chris Chalk, Shea Whigham, Stephen Root, Gayle Rankin, Nate Corddry, Veronica Falcon, Jefferson Mays, Lili Taylor, Andrew Howard, Eric Lange i Robert Patrick. Premiera pierwszego odcinka 21 czerwca, kolejne w niedziele, HBO.



„Bankowa gra” sezon 2

Drugi sezon serialu o młodej, pracującej w bankowości inwestycyjnej profesjonalistce, która zostaje wplątana w groźną intrygę. Premiera pierwszego odcinka 20 czerwca, kolejne w soboty, HBO 3.



„Co robimy w ukryciu” sezon 2

Serial „Co robimy w ukryciu” oparty został na filmie fabularnym o tym samym tytule, którego twórcami są Jemaine Clement i Taika Waititi. Jest to, stylizowane na dokumentalne, spojrzenie na codziennie (a raczej nocne) „życie" kilku wampirów, które egzystowały razem przez setki lat na Staten Island. Samozwańczym przywódcą grupy jest Nandor The Relentless (Kayvan Novak), wielki wojownik i zdobywca wywodzący się z Imperium Osmańskiego. Jest też awanturniczy wampir pochodzenia brytyjskiego Laszlo (Matt Berry) oraz uwodzicielska kusicielka Nadja (Natasia Demetriou). Razem z nimi, w ich wspólnym domu, funkcjonuje także sługa Nandora – Guillermo (Harvey Guillén), który niczego nie pragnie bardziej, jak zostać wampirem z prawdziwego zdarzenia, jak jego mistrz. Innym współlokatorem jest też, czający się za dnia wampir energetyczny, Colin Robinson (Mark Proksch). Częstym gościem w wampirzym domu bywa również nowa przyjaciółka Nadji, Jenna (Beanie Feldstein) – studentka pobliskiego college'u. Po nieoczekiwanej wizycie mrocznego pana i przywódcy, wampirom zostaje przypomniane zadanie, które otrzymali po przybyciu na Staten Island ponad sto lat wcześniej – doprowadzenie do całkowitej dominacji Nowego Świata. Premiera pierwszego odcinka drugiego sezonu 11 czerwca, kolejne w czwartki, HBO 3.



„Mayans M.C.” sezon 2

Drugi sezon kontynuacji nagradzanego serialu „Synowie Anarchii” o członku gangu motocyklowego Mayans M.C. – Ezekielu „EZ” Reyesie. Premiera pierwszego odcinka 10 czerwca, kolejne w środy, HBO 3.



„Mogę cię zniszczyć”

Arabella Essiuedu (Michaela Coel) jest beztroską, zabieganą i stroniącą od zobowiązań młodą kobietą, która ma na swoim koncie kilka tekstów cieszących się dużą popularnością w sieci. Dzięki nim została uznana za „głos swojego pokolenia", ma własnego agenta, dostała zaliczkę na napisanie książki i żyje pod ciągłą presją. Po tym jak pewnego wieczoru staje się ofiarą napaści seksualnej w klubie nocnym, jej życie zmienia się bezpowrotnie. Arabella zmuszona jest przewartościować całe swoje życie – swoją karierę zawodową, relacje z przyjaciółmi, a nawet z rodziną. Kobieta próbuje uporać się z trudnymi doświadczeniami i zaczyna powoli poznawać samą siebie. Premiera pierwszego odcinka 8 czerwca, kolejne w poniedziałki, HBO.



„We're here”

Serial HBO prezentujący rekrutację mieszkańców małych amerykańskich miasteczek do udziału w wyjątkowych występach drag queen. Premiera pierwszego odcinka 6 czerwca, kolejne w soboty, HBO 3.



„Wielka”

Serial „Wielka” pokazuje drogę, jaką pokonała Katarzyna Wielka od nikomu nieznanej outsiderki do najdłużej panującej kobiety w historii Rosji. Produkcja wykorzystuje tylko wybrane i nieliczne fakty historyczne. Jest to przede wszystkim fikcyjna i satyryczna opowieść o młodej romantycznej dziewczynie, która przybyła do Rosji, aby wejść w zaaranżowane małżeństwo z carem Piotrem. Mając nadzieję na znalezienie miłości i szczęścia, w ich miejsce odkrywa raczej niebezpieczny, zdeprawowany i zacofany świat, który postanawia zmienić. Jedyne, co musi zrobić, to zabić męża, pokonać kościół, pokrzyżować plany wojsku i przeciągnąć sądy na swoją stronę. Wielka to nowoczesna opowieść o przeszłości – przedstawia wiele ról, które Katarzyna odgrywała przez całe swoje życie jako kochanka, nauczycielka, władczyni, przyjaciółka i wojowniczka. W rolach głównych wystąpili Elle Fanning („Czarownica”) jako caryca Katarzyna i Nicholas Hoult („Mad Max: Na drodze gniewu”) jako car Piotr. Premiera pierwszego odcinka 2 czerwca, kolejne we wtorki, HBO.

Oprócz serialowych nowości zobaczymy kontynuacje produkcji: „Mrs America” , „Dave” , „Betty” , „Jett” , „Syrena III” , „Roswell, w Nowym Meksyku II” , „Axios III” , „Utracone dzieci Atlanty” , „Współczesna rodzina XI” , „Batwoman” , „To wiem na pewno” . „Niepewne IV” , „Rodzice” , „Lepsze życie IV” czy „Noughts + Crosses” .

Czytaj także:

Pełen akcji thriller z międzynarodowym terroryzmem w tle. Jest zwiastun nowego serialu „Tropiciele”