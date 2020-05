Gej po raz pierwszy głównym bohaterem filmu animowanego. Jest zwiastun „Out” od Pixara!

W zwiastunie filmu, poznajemy bohatera o imieniu Greg. Rozmawia on z psem, trzymając w dłoniach ozdobioną sercem ramkę, w której znajduje się zdjęcie jego oraz osoby o imieniu Manuel, która jest prawdopodobnie jego partnerem. Kiedy Greg myśli nad tym, jak wyznać swoim rodzicom, że jest gejem, słyszy dzwonek do drzwi. Wtedy okazuje się, że jego rodzice przybyli, aby pomóc mu z przeprowadzką do nowego domu. W chwili paniki Greg podejmuje decyzję o zamianie ciałem ze swoim psem Jimem. Kiedy gorączkowo próbuje ukryć przed swoją mamą dowód swojego związku w tym nowym psim ciele, zdaje sobie sprawę z tego, że może jednak nie chce niczego ukrywać.

Twórcom i reżyserem filmu „Out” jest Steven Clay Hunter, a producentem Max Sachar. Premiera filmu zaplanowana jest na 22 maja na platformie Disney+.