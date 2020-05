Czwarty sezon „Szkoły dla elity” oficjalnie potwierdzony! W Las Encinas pojawi się nowy uczeń!

W marcu 2020 roku premierę na Netflix miał 3. sezon serialu „Szkoła dla elity” . Fani tuż po obejrzeniu nowej odsłony, zaczęli apelować w sieci twórców o informacje na temat 4. sezonu. „Szkoła dla elity” pojawiła się na Netfliksie w 2018 roku i szybko zyskała sobie rzeszę fanów. Teraz mamy potwierdzenie – czwarty sezon jest w przygotowaniu! Oto wideo, jakie zamieścili twórcy w mediach społecznościowych.

Z zapowiedzi obsady, która stworzyła krótki filmik, dowiadujemy się, że właśnie otrzymali oni scenariusz do 4. sezonu serialu. W nowym otwarciu – jak zapowiadają – czeka nas wiele zwrotów akcji. „Będzie intensywnie” – przekonują. Co więcej, dowiadujemy się, że w końcu do Las Encinas jako uczeń dołącza Omar!

Kiedy premiera 4. sezonu serialu „Szkoła dla elity” ?

Oczywiście nie ma jeszcze oficjalnych informacji na temat daty premiery 4. sezonu hiszpańskiego serialu. Sezon pierwszy wydany został 5 października 2018 roku, drugi 6 września 2019 roku, a trzeci 13 marca 2020 roku. Biorąc pod uwagę to, że twórcy nie celują w żaden konkretny okres w roku w kontekście wydawania nowych serii, na razie ciężko określić, kiedy doczekamy się 4. sezonu. W sieci pojawiło się jednak wiele teorii, z którą najbardziej popularną jest ta, że kolejną część serii zobaczymy jesienią tego roku lub wiosną przyszłego roku.

