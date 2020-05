„Władca pierścieni” serial. Do obsady dołączyli kolejni aktorzy. Co wiemy o nadchodzącej produkcji?

Jak podaje portal Redanian Intelligence do obsady serialu „Władca pierścieni” dołączy Anson Boon ( „Alienista” ). Na razie nie wiadomo, w kogo się wcieli, jednak uroda aktora mogłaby wskazywać na to, że doskonale pasuje do roli elfa. Jako kolejny do produkcji dołączyć ma Ben Fransham, którego nazwisko mogą kojarzyć fani filmowej trylogii, ponieważ aktor pojawił się zarówno w „Drużynie pierścieni” jak i „Dwóch wieżach” - jako elfi wojownik i Uruk-hai. Wiele lat później był także zaangażowany w „Hobbita” , gdzie był kaskaderem i goblinem. Co do pozostałych aktorów, w styczniu dowiedzieliśmy się, że aktor „Spartacusa” Simon Merrells został obsadzony w pierwszym sezonie serii. On sam ujawnił, że zagra postać o imieniu Trevyn. W serialu zobaczymy także angielską aktorkę Megan Richards.

W marcu informowaliśmy, powołując się na portal Deadline, że główną rolę w serii zagra 24-letni brytyjski aktor Maxim Baldry. Ponadto w serialu pojawią się: Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers i Daniel Weyman.

Maxim Baldry. 24-letni aktor zagra główną rolę w serialu „Władca Pierścieni”

Producentami wykonawczymi, scenarzystami i showrunnerami serialu są JD Payne i Patrick McKay. Juan Antonio (J.A.) Bayon – specjalista od kina gatunkowego i autor głośnego horroru „Sierociniec” (2007), a także filmu katastroficznego „Niemożliwe” (2012) oraz piątej części cyklu „Park Jurajski” – „Jurassic World: Upadłe królestwo” (2018) wyreżyseruje dwa pierwsze odcinki. Producentami wykonawczymi są Lindsey Weber („10 Cloverfield Lane”), Bruce Richmond („Gra o tron”), Gene Kelly („Boardwalk Empire”), Sharon Tal Yguado, Gennifer Hutchison („Breaking Bad”), Jason Cahill („Rodzina Soprano”), i Justin Doble („Stranger Things”).

Fabuła serialu „Władca Pierścieni”

Nie znamy wielu szczegółów fabuły, wiadomo jednak, że świat w serialu osadzony zostanie w Drugiej Erze Śródziemia (kontynent, na którym toczy się akcja większości legendarium J.R.R. Tolkiena). Zapowiedź ta ucięła krążące od jakiegoś czasu plotki, że produkcja opowiadać będzie o przygodach młodego Aragorna (granego przez Viggo Mortensena w trylogii filmowej Petera Jacksona). Aragorn bowiem urodził się w Trzeciej Erze, która rozpoczęła się od pierwszego pokonania Saurona i trwała do zakończenia Wojny o Pierścień oraz odejścia na zachód m.in. Gandalfa, Bilba oraz Froda.

Z kolei Druga Era to dość mroczna era w dziejach fikcyjnego kontynentu, która trwała 3441 lata, a zaczęła się zaczęła się wraz z ostatecznym pokonaniem Morgotha, o wiele potężniejszego poprzednika Saurona. Jedna z ważniejszych historii Drugiej Ery jest historia królestwa Numenoru oraz opowieść o dojściu Saurona do potęgi. Nie wiadomo jednak, czy scenarzyści wykorzystają te wątki w serialu.

