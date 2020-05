Serialowa antologia o związkach. „Love Life” to nowa propozycja od HBO

Serial „Love Life” opowiadać będzie o podróży od pierwszej miłości do tej ostatniej oraz o tym w jaki sposób ludzie, których spotykamy na swojej drodze wpływają na to jacy jesteśmy, kiedy w końcu decydujemy się zostać z kimś na zawsze. To świeże spojrzenie na komedię romantyczną w formie serialowej antologii, której twórcą i jednym z showrunnerów jest Sam Boyd („In a Relationship”). Serial wyprodukowany został przez Lionsgate Television i Feigco Entertainment.

W pierwszym sezonie wystąpi Anna Kendrick („Pitch Perfect”, „Zwyczajna przysługa”) oraz Zoë Chao (serial „Życie z samym sobą”, „Gdzie jesteś, Bernadette?”), Peter Vack (seriale „Ktoś wyjątkowy”, „Dziewczyny nad wyraz”) i Sasha Compère (serial „Cudotwórcy”).

Premiera serialu „Love Life” zaplanowana została w HBO GO na 28 maja. Tego dnia do serwisu dodane zostaną pierwsze trzy odcinki produkcji. Premiery kolejnych odcinków odbywać się będą co tydzień w środy (po dwa odcinki). Serial liczyć będzie 10 odcinków.

