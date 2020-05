Netflix. Te seriale i filmy pojawią się na platformie w czerwcu. Wśród nich masa hitów!

Mamy dla was rozpiskę serialowych i filmowych nowości, jakie Netflix szykuje w listopadzie. Pod opisami produkcji znajdziecie dokładną datę, kiedy oglądać będzie je można na platformie streamingowej. Zapoznajcie się ze zwiastunami i już planujcie harmonogram oglądania - warto!

„EUROVISION SONG CONTEST: Historia zespołu Fire Saga”

Lars Erickssong (okej, tak naprawdę to Will Ferrell) i Sigrit Ericksdottir (tak, tak, to Rachel McAdams) wykonują piosenkę „Volcano Man”, którą będzie można usłyszeć w nowym filmie „EUROVISION SONG CONTEST: HISTORIA ZESPOŁU FIRE SAGA”. Premiera już 26 czerwca na Netflix.



„Flash” sezon 5

Młody naukowiec w wyniku eksplozji laboratorium i porażenia piorunem zostaje obdarzony niesamowitą szybkością, którą wykorzystuje do walki ze złem. Premiera 30 czerwca na Netflix.



„Wybory Paytona Hobarta” sezon 2

Payton od dziecka wiedział, że będzie prezydentem. Ale najpierw musi poradzić sobie w zdradzieckim politycznym bagnie dla niepoznaki nazywanym „liceum”. Premiera 19 czerwca na Netflix.



„Narodziny gwiazdy”

Płomienny romans między dogasającą gwiazdą muzyki country a nieznaną piosenkarką zmienia ich życie na zawsze. Premiera 18 czerwca na Netflix.



„A Whisker Away”

Dziewczynka o zabawnym przezwisku próbuje zbliżyć się do chłopca, w którym się zakochała. W tym celu zmienia się w kota. Premiera 18 czerwca na Netflix.



„The Order” sezon 2

Świeżo upieczony student Jack Morton dołącza do tajnego stowarzyszenia i wpada w sidła mrocznego półświatka, w którym wilkołaki walczą z mistrzami czarnej magii Premiera 18 czerwca na Netflix.



„Ulepszenie”

Sparaliżowany Grey poddaje się nowatorskiemu zabiegowi, aby o własnych siłach odnaleźć zabójców swojej żony. Premiera 17 czerwca na Netflix.



„Voltron. Legendarny obrońca” sezon 4

Premiera 15 czerwca na Netflix.



„Marcella” sezon 3

Marcella jest świeżo po rozwodzie. Po 12 latach postanawia wrócić do pracy jako detektyw w Londynie. Czy wróci również ścigany przez nią morderca? Premiera 14 czerwca na Netflix.



„The King: Eternal Monarch”

Premiera 3 czerwca na Netflix.



„Porady różowej brygady” sezon 5

Szykujcie chusteczki! „Porady różowej brygady” wracają z piątym sezonem. Tym razem piątka naszych ulubieńców rusza do Filadelfii, miasta braterskiej miłości, by odmienić wygląd — i życie — 10 nowych bohaterów. Premiera 5 czerwca na Netflix.



„The 100” sezon 7

Nuklearna wojna niszczy cywilizację na planecie. Po wielu latach ze statku kosmicznego z ocalałymi ludźmi zostaje wysłana na Ziemię grupa nieletnich przestępców w celu kolonizacji. Premiera kolejnego sezonu 4 czerwca.



„Zimna wojna”

Historia wielkiej i trudnej miłości dwojga ludzi, którzy nie potrafią być razem oraz jednocześnie żyć bez siebie. W tle wydarzenia zimnej wojny lat 50. w Polsce, Berlinie, Jugosławii, a także Paryżu. Premiera 2 czerwca na Netflix.



„Venom”

Jedna z najbardziej enigmatycznych, złożonych i złych postaci Marvela pojawia się na dużym ekranie, z udziałem nominowanego do Oscara aktora Toma Hardy'ego jako śmiertelnego protektora Venoma. Premiera 2 czerwca na Netflix.



„Złodziejaszki”

Kilkuosobowa rodzina żyje pod jednym dachem, utrzymując się z emerytury babci, dorywczych zajęć i drobnych kradzieży. Gdy pewnego dnia w ich domu pojawia się zaniedbana dziewczynka, postanawiają zapewnić jej dach nad głową. Premiera 1 czerwca na Netflix.



„Weselne przeznaczenie”

Lindsay (Winona Ryder) i Frank (Keanu Reeves) spotykają się przypadkiem na lotnisku. Obydwoje czekają na samolot do Kalifornii... i od razu nie przypadają sobie do gustu. Szybko okazuje się jednak, że są na siebie skazani. Najbliższy tydzień spędzą bowiem na hucznym weselu wspólnych znajomych. Wkrótce odkryją, że łączy ich niechęć do pana młodego, jego oblubienicy i ślubów, a początkowo szorstka znajomość przerodzi się w nić wzajemnej sympatii. Zanim weselnicy rozjadą się do domów, Lindsay i Frank będą musieli zdecydować, czy pozwolić sobie na poryw serca, czy zachować zdrowy rozsądek? Premiera 1 czerwca na Netflix.



„Słodki listopad”

Historia nowojorskiego biznesmena Nelsona Mossa (Keanu Reeves), który zakochuje się w Sarze Deever (Charlize Theron) - dziewczynie co miesiąc zmieniającej partnerów. Każdemu z nich pomaga poradzić sobie z problemami emocjonalnymi. Kiedy jednak sama zakochuje się w młodym biznesmenie, nie chce poddać się uczuciom. Premiera 1 czerwca na Netflix.



„Marsjanie atakują!”

Na niebie pojawiają się pojazdy najeźdźców z kosmosu. Ziemian ogarnia panika. Prezydent Stanów Zjednoczonych nie wie, jaki garnitur założyć na spotkanie z Marsjanami. Natomiast Marsha, pierwsza dama, kategorycznie sprzeciwia się, aby "to coś" kręciło się po jej domu. Gdzieś na bezdrożach Ameryki młody narkoman Richie Norris i jego nie całkiem normalna babcia organizują grupę patrolową, która ma powstrzymać marsjańską inwazję. Premiera 1 czerwca na Netflix.



„W głębi lasu”

Jest lato 1994 roku, wakacyjny obóz na łonie natury. Cztery osoby wchodzą do lasu, ale nigdy z niego nie wracają. Policji udaje się odnaleźć zwłoki dwójki z nich. Paweł Kopiński (Grzegorz Damięcki), dziś warszawski prokurator, mimo upływu lat, nigdy nie otrząsnął się po stracie ukochanej siostry. Niespodziewane trafia na nowy ślad, który zdaje się być powiązany ze zniknięciem dziewczyny w 1994 roku. Co naprawdę wydarzyło się w lesie 25 lat temu? W rolach głównych Grzegorz Damięcki, Agnieszka Grochowska, Wiktoria Filus i Hubert Miłkowski. Serial reżyserują Leszek Dawid (“Jesteś Bogiem”) oraz Bartosz Konopka (“Królik po berlińsku”). Premiera 12 czerwca na Netflix.

Netflix

Netflix to jeden z największych na świecie rozrywkowych serwisów streamingowych, z którego korzysta 183 mln opłacających abonament użytkowników w ponad 190 krajach. Udostępnia on wiele gatunków filmów, seriali i programów w różnych językach.

