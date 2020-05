„Obsesja zbrodni” – nowy serial dokumentalny HBO. Seryjny morderca i bezkompromisowa walka dziennikarki

Serial dokumentalny „Obsesja zbrodni” jest ekranizacją książki o tym samym tytule, wydanej w Polsce jako „Obsesja zbrodni. Prawdziwa historia najbardziej poszukiwanego seryjnego mordercy w USA” . Jest to zapis śledztwa przeprowadzonego przez pisarkę i dziennikarkę Michelle McNamarę w sprawie brutalnych przestępstw popełnionych przez sprawcę nazwanego przez nią Golden State Killer (mordercą ze „złotego stanu” ). Terroryzował on Kalifornię w latach 70. i 80. i jest odpowiedzialny za 50 gwałtów dokonanych w domach ofiar oraz 12 brutalnych morderstw.

Michelle McNamara

Michelle McNamara wiodła spokojne życie pisarki, matki i żony, która na własne życzenie trzymała się z dala od hollywoodzkiego świata swojego męża, znanego komika Pattona Oswalta. Ale każdej nocy, kiedy jej rodzina kładła się spać, Michelle podążała za własną obsesją na punkcie nierozwiązanych spraw kryminalnych. Prowadzone przez nią śledztwo zaprowadziło ją do świata internetowych chat roomów i na strony blogów o zbrodniach. Zaczęła żyć makabrycznymi szczegółami zbrodni popełnionych przez Golden State Killera, nawiązywać kontakty z zafascynowanymi sprawą detektywami-amatorami i wymieniać się z nimi informacjami, zdjęciami oraz nowymi tropami.

„True Crime Diaries”, blog McNamary o nierozwiązanych sprawach kryminalnych, jest zapisem jej obsesji, która zaowocowała napisaniem długiego artykułu do „Los Angeles Magazine” o serii przestępstw. Po nim zaproponowano jej lukratywną umowę na napisanie książki. Michelle była zdecydowana, żeby doprowadzić sprawę do końca, ale prowadzone prze nią śledztwo zaczęło trawić ją od wewnątrz. Coraz częściej nachodziły ją czarne myśli i stany lękowe. Próby pogodzenia nałogowej fascynacji jej pracą z życiem rodzinnym postawiły ją przed trudnym wyzwaniem. Pisarka, aby zdławić narastający w niej niepokój, coraz częściej sięgała po leki na receptę. Po wielu bezsennych nocach i serii powracających koszmarów Michelle McNamara zmarła we śnie z powodu przedawkowania leków zanim skończyła książkę. Po jej śmierci Patton Oswalt poprosił detektywów Paula Haynesa i Billy'ego Jensena, którzy współpracowali z jego żoną, aby pomogli mu skończyć i wydać jej pracę. Książka została dobrze przyjęta przez krytyków i w 2018 roku znalazła się na liście bestsellerów dziennika „New York Times”.

Bezkompromisowa walka o sprawiedliwość

„Obsesja zbrodni” to serial dokumentalny HBO opowiedziany własnymi słowami McNamary. Usłyszymy w nim oryginalne nagrania zarejestrowane przez pisarkę oraz fragmenty książki czytane przez aktorkę Amy Ryan. W serialu zobaczymy także archiwalne materiały filmowe, akta policyjne oraz nowe wywiady z detektywami, ofiarami i członkami rodziny zabójcy, które tworzą obraz wielowątkowego i obarczonego błędem śledztwa. Jest to także przerażający zapis realiów epoki, w której wstyd często nie pozwalał ofiarom mówić głośno na temat własnych doświadczeń, a przestępstwa na tle seksualnym były bagatelizowane przez prasę i na salach sądowych. Podobnie jak książka McNamary, serial oddaje głos ofiarom, które opowiadają, jak wielką cenę zapłaciły za prowadzoną kilka dekad sprawę.

Twórcy serialu odkrywają przed nami tajemnice Michelle McNamary, wytrwałej dziennikarki prowadzącej samodzielnie śledztwo obywatelskie, która dzięki swojemu konsekwentnemu zaangażowaniu w sprawę zyskała uznanie stróżów prawa, a jej artykuły i książka zdobyły bardzo pochlebne opinie wśród krytyków. Jej pełne emocji zapiski opisują poczucie utraty, lęku, fascynację nowym nałogiem, miłość oraz mroczne tajemnice naszego codziennego życia.

Wieloletnia, bezkompromisowa walka o sprawiedliwość prowadzona przez McNamarę sprawiła, że opinia publiczna nigdy nie zapomniała o sprawie. Dziesięć lat po rozpoczęciu przez pisarkę pracy nad nierozwiązaną serią przestępstw i zaledwie dwa miesiące po pośmiertnym wydaniu jej książki w 2018 roku, Oswalt i kilkoro detektywów, którzy z nią współpracowali, wystąpili wspólnie na spotkaniu z czytelnikami w jej rodzinnym Chicago. Kilka godzin później przedstawiciele biura szeryfa hrabstwa Sacramento zatrzymali 72-letniego Josepha Jamesa DeAngelo. Badanie DNA byłego policjanta potwierdziło, że to on jest niesławnym zabójcą, Golden State Killer'em.

„Obsesja zbrodni” – twórcy

Serial „Obsesja zbrodni” („I'll Be Gone in the Dark”) wyprodukowany został przez spółkę Story Syndicate. Za jego reżyserię odpowiadają: uhonorowana nagrodami Emmy i dwukrotnie nominowana do Oscara Liz Garbus (dokumenty HBO „Kto zabił Garretta Phillipsa?”, „Wszystko zostało powiedziane: Gloria Vanderbilt i Anderson Cooper”) oraz Elizabeth Wolff, Myles Kane i Josh Koury.Obowiązki producentów pełniły Elizabeth Wolff i Kate Barry, a współproducentów: Myles Kane i Josh Koury. Producentami wykonawczymi byli: Liz Garbus, Dan Cogan, Michelle McNamara, Patton Oswalt i Dave Rath, a z ramienia HBO: Nancy Abraham i Lisa Heller. Producentami współwykonawczymi byli natomiast: Paul Haynes i Billy Jensen.

Premiera serialu „Obsesja zbrodni”

Premiera serialu dokumentalnego „Obsesja zbrodni”„(I'll Be Gone in the Dark”) zaplanowana została na 29 czerwca w HBO GO. Serial liczyć będzie 6 odcinków.

