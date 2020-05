Zapowiedziane przez Netflix seriale i filmy. Platforma podała daty premier

Niektóre z zapowiedzianych przez Netflix kontynuacji i nowych serii wciąż nie mają daty premier. Jest jednak masa tych, które wiemy, kiedy będziemy mogli obejrzeć. W przypadku tej drugiej kategorii serwis podał przypuszczalne terminy ich pojawienia się w internecie.

„Zagubieni w kosmosie” finał – w 2021 roku

Uwięziona w kosmosie lata świetlne od celu swojej podróży rodzina Robinsonów walczy o przetrwanie.



„The Society” sezon 2 – w tym roku

Grupa nastolatków stara się przetrwać w tajemniczym miejscu będącym repliką ich bogatego miasteczka - ale pozbawioną ich rodziców.



„Trinkets” finał – w tym roku

Trzy nastolatki z różnych środowisk zaprzyjaźniają się ze względu na wspólne hobby — kradzież sklepową.



„Przeklęta” – tego lata

„Przeklęta”, serial na podstawie powieści z listy bestsellerów magazynu „New York Times”, jest nową wersją legendy arturiańskiej opowiedzianą z perspektywy Nimue, młodej kobiety z tajemniczymi zdolnościami, której przeznaczeniem jest zostać potężną (i tragiczną) Panią Jeziora. Po śmierci swojej matki Nimue zyskuje nieoczekiwaną pomoc ze strony Artura, skromnego najemnika, z którym wyrusza na misję znalezienia Merlina i dostarczenia mu starożytnego miecza. Podczas swojej podróży Nimue staje się symbolem odwagi i rebelii przeciwko przerażającym Czerwonym Paladynom i dowodzącemu nimi królem Utherem. Przeklęta jest opowieścią o dojrzewaniu, która porusza zagadnienia bliskie współczesnemu widzowi, takie jak destrukcja środowiska naturalnego, terror religijny, bezsens wojny i znajdywanie odwagi, by pociągnąć innych do walki z niemożliwym do pokonania wrogiem.



„The Umbrella Academy” sezon 2 – 31 lipca

Tego samego dnia 1989 roku niezwiązanym ze sobą w żaden sposób kobietom rodzi się czterdzieścioro troje dzieci. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że żadna z nich nie była wcześniej w ciąży. Siedmioro dzieci adoptuje przemysłowiec-miliarder sir Reginald Hargreeve, który postanawia przygotować je do misji ocalenia świata. Jednak nie wszystko poszło zgodnie z planem. Gdy dzieci weszły w wiek nastoletni, rodzinne więzy osłabły, a każdy z członków drużyny poszedł w swoją stronę. Teraz sześcioro ocalałych ponownie nawiązuje ze sobą kontakt na wieść o śmierci Hargreeve'a. Luther, Diego, Allison, Klaus, Vanya i Numer Pięć wspólnie próbują rozwikłać tajemnicę śmierci swojego ojca. Ze względu na dzielące ich różnice osobowościowe i mocno odmienne umiejętności, a także mroczne widmo globalnej apokalipsy, członkowie rodziny znów zaczną się jednak od siebie oddalać.



„Kissing Booth” 2 – 24 lipca



„The Old Guard” – 10 lipca

Życie wieczne jest trudniejsze, niż się wydaje. Prowadzona przez wojowniczkę o imieniu Andy (Charlize Theron) grupa nieśmiertelnych najmeników walczy od stuleci z wszystkimi siłami zagrażającymi światu. Ale kiedy zespół zostaje zwerbowany do podjęcia misji awaryjnej i niezwykłe zdolności członków zostają ujawnione, Andy i Nil (Kiki Layne), muszą pomóc wyeliminować zagrożenie i stawić czoła tym, którzy chcą za wszelką cenę zawładnąć ich mocą i przy tym się wzbogacić.



„Telefonistki” – finał – 3 lipca

Już wkrótce Lidia (Blanca Suárez), Marga (Nadia de Santiago), Carlota (Ana Fernández) i Óscar (Ana Polvorosa) dowiedzą się, jak potoczą się ich losy.



„Dark” – finał – 27 czerwca

Ostatni cykl wkrótce się zacznie. Czy pętla w końcu zostanie przerwana?



„EUROVISION SONG CONTEST: Historia zespołu Fire Saga” – 26 czerwca

Lars Erickssong (tak naprawdę to Will Ferrell) i Sigrit Ericksdottir (tak, tak, to Rachel McAdams) wykonują piosenkę „Volcano Man”, którą będzie można usłyszeć w nowym filmie „EUROVISION SONG CONTEST: HISTORIA ZESPOŁU FIRE SAGA”.



„Wybory Paytona Hobarta” sezon 2 – 19 czerwca

Payton od dziecka wiedział, że będzie prezydentem. Ale najpierw musi poradzić sobie w zdradzieckim politycznym bagnie dla niepoznaki nazywanym „liceum”.



„A Whisker Away” – 18 czerwca

Dziewczynka o zabawnym przezwisku próbuje zbliżyć się do chłopca, w którym się zakochała. W tym celu zmienia się w kota.



„The Order” sezon 2 – 18 czerwca

Świeżo upieczony student Jack Morton dołącza do tajnego stowarzyszenia i wpada w sidła mrocznego półświatka, w którym wilkołaki walczą z mistrzami czarnej magii.



„W głębi lasu” – 12 czerwca

Jest lato 1994 roku, wakacyjny obóz na łonie natury. Cztery osoby wchodzą do lasu, ale nigdy z niego nie wracają. Policji udaje się odnaleźć zwłoki dwójki z nich. Paweł Kopiński (Grzegorz Damięcki), dziś warszawski prokurator, mimo upływu lat, nigdy nie otrząsnął się po stracie ukochanej siostry. Niespodziewane trafia na nowy ślad, który zdaje się być powiązany ze zniknięciem dziewczyny w 1994 roku. Co naprawdę wydarzyło się w lesie 25 lat temu?



„Porady różowej brygady” sezon 5 – 5 czerwca

Tym razem piątka naszych ulubieńców rusza do Filadelfii, miasta braterskiej miłości, by odmienić wygląd — i życie — 10 nowych bohaterów.



„13 powodów” – 5 czerwca

W ubiegłym roku obsada i twórcy serialu „13 powodów” po raz ostatni zebrali się przy wspólnym stole, aby przeczytać ostatnie kwestie. Jak informuje platforma, w 4. sezonie serialu uczniowie ostatniej klasy Liberty High School przygotowują się do ukończenia szkoły. Zanim jednak dojdzie do pożegnania, muszą ukryć sekret i zmierzyć się z przełomowymi wyborami, które mogą mieć wpływ na ich przyszłość i zmienić ją na zawsze.



„Siły Kosmiczne” – 29 maja

Generał Mark R. Naird (Steve Carell) – uznany pilot Sił Powietrznych USA, który marzy o kierowaniu lotnictwem, otrzymuje zadanie poprowadzenia nowo utworzonej szóstej formacji sił zbrojnych USA – Sił Kosmicznych. Sceptyczny, ale oddany swojej pracy Mark postanawia przeprowadzić się wraz z rodziną do odległej bazy w Kolorado. Wraz z zespołem naukowców oraz „Spacemanami" pracuje nad zadaniem otrzymanym od Białego Domu. Mają wspólnie jak najszybciej sprawić, że Amerykanie (ponownie) staną na Księżycu i całkowicie zdominują kosmos.

