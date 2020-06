Lea Michele oskarżona przez aktorów z „Glee” o znęcanie się. „To było piekło na ziemi”

„George Floyd na to nie zasłużył. To nie był odizolowany incydent i to musi się skończyć” – napisała we wtorek na Twitterze Lea Michelle. Podczas gdy większość fanów aktorki zgodziło się w komentarzach z jej wpisem, pojawiły się także głosy jej koleżanek z planu „Glee” . Jedną z nich była Samantha Ware, która wcielała się w Jane Hayward w szóstym sezonie serialu w 2015 roku. W odpowiedzi na wpis aktorki napisała, że sprawiła, iż jej pierwsze telewizyjne doświadczenie było „piekłem na ziemi” . Wyznała też, że było to jedno z wielu „traumatycznych doświadczeń mikroagresji” , które sprawiły, że zaczęła się zastanawiać nad swoją karierą w Hollywood.

Kolejną osobą, która skomentowała wpis Michele była Amber Riley, znana z roli Mercedes Jones w serialu „Glee” . Początkowo dodała GIF przedstawiający ją samą, gdy popija herbatę i przewraca oczami z wyraźną dezaprobatą. Podobną reakcję miał aktor i drag queen Willam Belli. „Lea traktowała mnie tak bardzo jak podczłowieka, że zdecydowałem się opuścić »Glee«” – napisał. „Dziewczyno, nie pozwoliłaś mi siedzieć przy stoliku z innymi członkami obsady, ponieważ »nie pasowałem tam«. Pieprz się Lea” – napisał z kolei aktor Dabier Snell.