Powstały plakaty do kolejnej odsłony serialu „Czarne lustro”. „6. sezon. Na żywo teraz, wszędzie”

„Czarne lustro” (ang. „Black Mirror”) to jedna z najczęściej oglądanych i najbardziej lubianych serii Netfliksa. W ekscentryczny sposób w produkcji obserwować możemy, jak technologia i postęp, mogą wpłynąć negatywnie na nasze życie. Piąta część serialu zadebiutował na Netfliksie w czerwcu 2019 roku. Kiedy nastąpi premiera 6. sezonu „Black Mirror” i co o niej wiemy do tej pory?