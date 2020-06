QUIZ z serialu „Czterdziestolatek”. Ile pamiętasz z perypetii rodziny Karwowskich?

„Czterdziestolatek” to jeden z tych seriali, do których Polacy chętnie wracają. W maju tego roku produkcja obchodziła 45. urodziny, a my rzucamy wyzwanie fanom – odpowiedz na pytania w quizie i sprawdź, ile pamiętasz z losów rodziny Karwowskich.

QUIZ:

QUIZ z serialu „Czterdziestolatek”. Sprawdź, ile pamiętasz Serial „Czterdziestolatek” opowiada o losach Stefana Karwowskiego, który kończy 40. lat. Śledzimy losy inżyniera i jego rodziny - żony i dwójki dzieci - a także perypetie związane z jego pracą zawodową. Serial „Czterdziestolatek” oglądać można na platformie VOD TVP.