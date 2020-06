Nowości filmowe i serialowe w HBO GO. Co obejrzymy w tym tygodniu?

Kolejne odcinki seriali „Billions” , „To wiem na pewno”, „Niepewne” i „Co robimy w ukryciu” oraz premiery nowości, w tym „Bliźniak” , „Pollywood” czy „Mogę cię zniszczyć”. Oto wszystkie produkcje, które pojawią się w tym tygodniu na platformie HBO GO.

„Pollywood” – 14 czerwca

Film dokumentalny „Pollywood” to historia osobistej podróży do Ameryki, jaką reżyser dokumentu Paweł Ferdek odbył śladami założycieli Hollywood mających wschodnioeuropejskie, czy wręcz polskie korzenie – Samuela Goldwyna, Luisa B. Mayera i braci Warner.



„Dom grozy: Miasto Aniołów” odcinek 8 – 14 czerwca

„Dom grozy: Miasto Aniołów” to spin-off serialu „Dom grozy”. Nowa produkcja atmosferą nawiązuje do popularnej serialowej historii, której akcja rozgrywała się w Londynie w epoce wiktoriańskiej. Fabuła toczy się w 1938 roku. W Los Angeles nie brakuje napięć społecznych i politycznych. Kiedy makabryczne morderstwo wstrząsa miastem, detektyw Tiago Vega (Daniel Zovatto) i jego partner Lewis Michener (Nathan Lane) zostają uwikłani w niebezpieczną intrygę. Okazuje się ona odzwierciedleniem bogatej historii tego miasta: od budowy pierwszych autostrad, przez przywiązanie do folkloru meksykańsko-amerykańskiego, niebezpieczne działania szpiegowskie III Rzeszy, po początki radiowej ewangelizacji. Wkrótce Tiago i jego rodzina muszą zmierzyć się z potężnymi siłami, które zaczynają im zagrażać.



„Bliźniak” – 14 czerwca

Elitarny zabójca zostaje zaatakowany przez młodego mężczyznę, który potrafi przewidzieć każdy jego ruch.



„Tropiciele”, odcinek 2 – 13 czerwca

Produkcja powstała na podstawie bestsellera Deona Meyera. Trzy główne wątki historii składają się na pełną akcji i zmyślnie poprowadzoną intrygę, która toczy się w różnych zakątkach RPA ze spektakularnym finałem w Kapsztadzie. W tle nie zabraknie zorganizowanej przestępczości, przemytu diamentów, zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego, czarnych nosorożców, CIA i wątku międzynarodowego terroryzmu. Producent podkreśla, że serial niemal w całości został nakręcony w RPA.



„Co robimy w ukryciu” sezon 2, odcinek 10 – 11 czerwca

Serial „Co robimy w ukryciu” oparty został na filmie fabularnym o tym samym tytule, którego twórcami są Jemaine Clement i Taika Waititi. Jest to, stylizowane na dokumentalne, spojrzenie na codziennie (a raczej nocne) „życie" kilku wampirów, które egzystowały razem przez setki lat na Staten Island. Samozwańczym przywódcą grupy jest Nandor The Relentless (Kayvan Novak), wielki wojownik i zdobywca wywodzący się z Imperium Osmańskiego. Jest też awanturniczy wampir pochodzenia brytyjskiego Laszlo (Matt Berry) oraz uwodzicielska kusicielka Nadja (Natasia Demetriou). Razem z nimi, w ich wspólnym domu, funkcjonuje także sługa Nandora - Guillermo (Harvey Guillén), który niczego nie pragnie bardziej, jak zostać wampirem z prawdziwego zdarzenia, jak jego mistrz. Innym współlokatorem jest też, czający się za dnia wampir energetyczny, Colin Robinson (Mark Proksch). Częstym gościem w wampirzym domu bywa również nowa przyjaciółka Nadji, Jenna (Beanie Feldstein) – studentka pobliskiego college'u. Po nieoczekiwanej wizycie mrocznego pana i przywódcy, wampirom zostaje przypomniane zadanie, które otrzymali po przybyciu na Staten Island ponad sto lat wcześniej – doprowadzenie do całkowitej dominacji Nowego Świata.



„Stargirl” odcinek 4 – 9 czerwca

„Stargirl” przedstawia losylicealistki Courtney Whitmore (Brec Bassinger), która odkrywa o u siebie supermocne i postanawia zainspirować grupę młodych herosów do walki ze złoczyńcami z przeszłości. Chce w ten sposób wypełnić dziedzictwo pozostawione przez drużynę superbohaterów z Justice Society of America.



„Roswell, w Nowym Meksyku” sezon 2, odcinek 12 – 9 czerwca

Po powrocie do rodzinnego Roswell Liz odkrywa, że jej ukochany ze szkolnych lat jest przybyszem z obcej planety.



„Niepewne” sezon 4, odcinek 9 – 8 czerwca

Stworzony przez Issę Rae i Larry'ego Wilmore'a serial HBO opowiada o zmaganiach z życiem niepewnej siebie, dwudziestokilkuletniej Afroamerykanki.



„Axios” – 8 czerwca

Serial dokumentalny omawiający najważniejsze wydarzenia tygodnia zrealizowany przez HBO we współpracy z firmą Axios.



„Mogę cię zniszczyć”, odcinek 1 – 8 czerwca

„Mogę Cię zniszczyć” to nowy serial HBO, którego pomysłodawczynią, scenarzystką i producentką wykonawczą jest laureatka nagrody BAFTA, Michaela Coel, którą zobaczymy w produkcji w głównej roli. Serial w odważny, szczery i skłaniający do przemyśleń sposób dotyka ważnej kwestii, jaką we współczesnym świecie jest przyzwolenie na seks, zwłaszcza w kontekście współczesnych randek i związków. Jego twórcy zadają pytanie o granicę, jaka dzieli bycie wyzwolonym od bycia wykorzystanym.



„To wiem na pewno”, odcinek 5 – 8 czerwca

„To wiem na pewno” (ang. „I Know This Much Is True”), sześcioodcinkowy miniserial obyczajowy produkcji HBO, jest rodzinną sagą przedstawiającą dwie równoległe historie życia braci bliźniaków naznaczone zdradą, poświęceniem i wybaczeniem. Losy Dominicka i Thomasa śledzimy na różnych etapach ich życia. Poznajemy ich w czasach dla nich współczesnych, na początku lat 90. XX wieku, kiedy obaj bracia osiągają wiek średni, ale wracamy też do przeszłości w scenach pokazujących młodość i dzieciństwo.



„Billions” sezon 5, odcinek 6 – 8 czerwca

Piąty sezon serialu z Paulem Giamattim w roli ambitnego prokuratora, który prowadzi wojnę z wpływowym finansistą (Damian Lewis).