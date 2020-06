„Kowalscy kontra Kowalscy”. Powstaje nowy serialu Polsatu, reżyserem jest Okił Khamidov. O czym będzie?

O czym będzie serial „Kowalscy kontra Kowalscy”?

Jak informuje telewizja Polsat, „Kowalscy kontra Kowalscy”, to przewrotna komedia pomyłek. Opowieść o dwóch rodzinach, które teoretycznie łączy tylko to samo popularne w Polsce nazwisko, a różni właściwie wszystko. Ale czy na pewno…? Choć żyją w dwóch zupełnie innych światach oraz dzieli ich wykształcenie, status społeczny i finansowy, priorytety, styl życia, to nagle, jedna wiadomość sprawi, że staną się sobie bliżsi, niż można to sobie wyobrazić.

Obsada i twórcy

Za scenariusz i reżyserię serialu odpowiada Okił Khamidov ( „Pierwsza miłość” , „Świat według Kiepskich” ). W serialu zobaczymy dwa małżeństwa, jedno będą tworzyć Piotr Adamczyk i Marieta Żukowska, a drugie Wojciech Mecwaldowski i Katarzyna Kwiatkowska. W synów par wcielą się Patryk Cybulski i Jakub Zdrójkowski. Będą oni się starać o względy serialowej Eli, którą zagra Wiktoria Gąsiewska. W produkcji zagrają ponadto: Paweł Wawrzecki, Mikołaj Cieślak, Bartosz Obuchowicz i Joanna Orleańska.

