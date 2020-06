Nowe postaci i jedna oś czasu. Showrunnerka „Wiedźmina” zdradziła szczegóły o 2. sezonie serialu

Nowe postaci w „Wiedźminie”

Lauren Schmidt Hissrich potwierdziła, że w 2. sezonie zobaczymy Kima Bodnia, aktora znanego z serialu HBO „Obsesja Eve” jako Vasemira. Pojawią się ponadto Kristofer Hivju („Gra o Tron”) jako Nivellen, Yasen Atour jako Coen, Agnes Born jako Vereena, Paul Bullion jako Lambert, Thue Ersted Rasmussen jako Eskel, Aisha Fabienne Ross jako Lydia van Bredevoort i Mecia Simson jako Francesca Findabair. Wszyscy wymienieni dołączą do Cavilla jako Geralta z Rivii, Anyi Chalotry jako czarodziejki Yennefer, Frei Allan jako księżniczki Ciri oraz kilku innych powracających członków obsady.

Znaczenie rodziny w „Wiedźminie”

– Prawdopodobnie moimi ulubionymi dodatkami do 2. sezonu są nowi wiedźmini – powiedziała Hissrich. – W 1. sezonie poznaliśmy Geralta, który jest naszym najlepszym przykładem wiedźmina. Mamy jeszcze jednego wiedźmina Remusa, którego spotykamy w odcinku 103, który jednak szybko umiera (śmiech – red.). Dla nas najistotniejsze było to, aby przywrócić Geralta do jego korzeni i o to, aby nauczyć innych, sąd się wziął, jaka jest jego historia i poczucie rodziny – mówiła. – Kiedy mówię o „Wiedźminie” zawsze mam na myśli trzy postaci – Geralta, Ciri i Yennefer – którzy tworzą coś w rodzaju rodziny. To dla mnie najważniejsza część serii. A kiedy zaczynamy wyobrażać sobie rodzinę, zaczynamy myśleć również o jej pochodzeniu. Czasami jest to matka i ojciec, czasem to krewni. Dla Geralta to jego bracia, bractwo wiedźminów. Dlatego bardzo się cieszę, że poznamy Vasemira, który jest dla niego przyszywanym ojcem, a także wszystkich tych mężczyzn, z którymi wychowywał się, odkąd skończył siedem lat – mówiła.

QUIZ:

Quiz. Sprawdź swoją wiedzę o serialu „Wiedźmin” Netfliksa!

Jedna oś czasu i retrospekcje

Lauren Schmidt Hissrich przekazała ponadto, że koniec z wieloma osiami czasu, z którymi mieliśmy do czynienia w 1. sezonie serialu. – Oczywiście to była jedna z bardziej kontrowersyjnych kwestii w pierwszej części. To dalej coś, czego będę bronić w kontekście opowiadania historii. Naszym celem było to, aby widz poznał każdą postać – podkreśliła. Jak dodała, teraz ich drogi się łączą i w 2. sezonie dlatego będziemy mieli do czynienia z jedną osią czasu. Przyznała jednak, że będą pojawiały się retrospekcje i inne tego typu zabiegi.

Czytaj także:

Bardzo cenny prezent od Barbry Streisand dla 6-letniej córki George'a Floyda