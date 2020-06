Zastanawiasz się, dlaczego nie możesz pobrać filmu lub serialu z platformy Netflix? Wyjaśniamy

„Dlaczego nie wszystkie filmy i seriale da się pobrać w aplikacji, żeby je później oglądać offline?” – takie pytanie często pojawiało się wśród użytkowników platformy Netflix. Teraz wszystko stało się jasne – powodem jest licencja.

Jak podaje serwis w komunikacie, niektóre licencje nie pozwalają na pobieranie tytułów. Więcej dowiadujemy się też na stronie internetowej Netfliksa. Czasami powodem przez który nie możemy pobrać danej treści jest to, że inna firma ma wyłączone do niej prawa czy to, że dostawca nie umożliwia wykupu praw do jej udostępniania w internecie. Kolejną kwestą jest sezonowość, koszty i popularność lub inne lokalne czynniki dotyczące dostępności danego tytułu.

Czasami niemożliwe są do pobrania filmy, seriale lub programy oryginalne Netfliksa. To z kolei ma związek z tym, że produkcje te mogą powstawać we współpracy ze studiami, które dysponują prawami franczyzowymi lub prawami własności intelektualnej dotyczącymi danego materiału.

Jak pobrać tytuł z Netflix?

Trzeba sprawdzić czy przy tytule, którym jesteś zainteresowany znajduje się ikona pobierania. Później:

Wybierz tytuł, który chcesz pobrać.

Na stronie z opisem tytułu naciśnij ikonę pobierania.

W przypadku seriali ikona pobierania wyświetlana jest obok każdego dostępnego odcinka.

Po zakończeniu pobierania możesz obejrzeć pobrany film, serial lub program w sekcji Pobrane pliki aplikacji Netflix.

Limit pobieranych tytułów

Obecnie na jednym urządzeniu przechowywać można maksymalnie 100 tytułów. Przy próbie przekroczenia tej liczby wyświetlony zostanie komunikat o błędzie.

Z racji praw licencyjnych niektóre tytuły można pobrać ograniczoną liczbę razy w ciągu roku. Jeśli spróbujesz pobrać tytuł po przekroczeniu rocznego limitu liczby pobrań tego tytułu, zostanie wyświetlony komunikat informujący o osiągnięciu limitu pobrań.

