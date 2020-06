To już oficjalne. Powstanie drugi sezon serialu HBO „Betty”

„To była przyjemność współpracować na ulicach Nowego Jorku z kobietami grającymi w »Betty«. Jesteśmy wdzięczni im i Crystal za podzielenie się z nami swoimi historiami” – powiedziała Amy Gravitt, wiceprezeska HBO Programming. „Nie możemy sie doczekać, aby zobaczyć, dokąd zabiorą nas nasze kochane Betty w kolejnym sezonie” – dodała.

O czym jest serial „Betty” ?

Bohaterkami serialu „Betty” jest grupa pochodzących z bardzo różnych środowisk młodych dziewczyn z Nowego Jorku, których życiową pasją jest, zdominowany przez mężczyzn, skateboarding. Przemądrzała, ale bardzo lojalna Janay (Dede Lovelace) ma silną osobowość i jest uparta, co pomaga jej w życiu, ale często jest też źródłem problemów. Honeybear (Moonbear) jest na pozór spokojna, ale dusi w sobie emocje. Jej arogancja to pancerz, który skrywa jej emocjonalny niepokój. Kirt (Nina Moran) ma wielkie serce (dla kobiet), jest wojowniczką (dla reszty świata) oraz dzieckiem w ciele kobiety. Jest obdarzona niezwykłym poczuciem humoru, z czego nie zdaje sobie sprawy, bo niewiele ją to obchodzi.

Indigo (Ajani Russell) to dziewczyna z zamożnej rodziny, która rzuciła naukę w liceum plastycznym i radzi sobie w każdej sytuacji. Z paczką jest luźno związana Camille (Rachelle Vinberg), bardzo skryta w sobie, spostrzegawcza, inteligentna i nieporadna towarzysko dziewczyna. Bardzo chciałaby dołączyć do załogi ze skateparku i stara się, żeby zaakceptowały ją pozostałe dziewczyny. Musi jednak pogodzić się z myślą, że to, ile razy u nich zapunktowała nie ma znaczenia, zwłaszcza w oczach całej grupy.

Obsada serialu „Betty”

W głównych rolach w serialu Betty występują Dede Lovelace, Moonbear, Nina Moran, Ajani Russell i Rachelle Vinberg znane z filmowego pierwowzoru – produkcji Skejterka (Skate Kitchen). W pozostałych rolach zagrają: Reza Nader jako Farouk, Edmund Donovan jako Bambi, Caleb Eberhardt jako Donald, Katerina Tannenbaum jako Ash, Jules Lorenzo jako Yvette i Brenn Lorenzo jako Celia.

Serial „Betty” został wyreżyserowany przez Crystal Moselle. Obowiązki producentów wykonawczych pełnią wspomniana Moselle oraz Lesley Arfin, Igor Srubshchik i Jason Weinberg. Serial został wyprodukowany przez spółki Arfy Material i Untitled Entertainment.

