Każdy musi kiedyś dorosnąć. Jest zwiastun nowego serialu Netfliksa „Klub opiekunek”

„Klub opiekunek”

„Klub opiekunek” to serial oparty a bestsellerowym cyklu książek. Kristy Thomas (Sophie Grace), Mary-Anne Spier (Malia Baker), Claudia Kishi (Momona Tamada), Stacey McGill (Shay Rudolph) i Dawn Schafer (Xochitl Gomez) to najlepsze przyjaciółki, które postanawiają zostać profesjonalnymi opiekunkami do dzieci i zakładają w tym celu specjalny klub. Oprócz trudności związanych z rozkręceniem biznesu, przychodzi im też mierzyć się ze szkolnymi problemami i bolączkami dojrzewania.

Premiera serialu „Klub opiekunek”

Premiera serialu „Klub opiekunek” już 3 lipca na Netflix.

