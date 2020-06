Czekacie na 4. sezon „Stranger Things”? Netflix przygotował dla was coś specjalnego

Nagranie jest czymś w rodzaju podsumowania, co złożyło się na sukces 3. sezonu produkcji. Wypowiadają się nim zarówno bracia Matt i Ross Dufferowie, odpowiedzialni za stworzenie serii, ale też producent Shawn Levy. W wideo zobaczyliśmy ponadto członków obsady: Millie Bobby Brown, Gatena Matarazzo, Finna Wolfharda, Noah Schnappa i Winonę Ryder. Każdy z nich opowiada o swoich wrażeniach na temat 3. sezonu i odnoszą się do tego, jak zachowują się ich postaci w tej serii.

Hopper powraca

Netflix już wcześniej zaskoczył fanów. W Walentynki 14 lutego zaprezentował pierwszy zwiastun czwartego sezonu serialu „Stranger Things”. Ogłoszono wtedy też powrót w 4. sezonie znanej i kochanej przez fanów postaci.

„Cieszymy się, że możemy oficjalnie potwierdzić, że produkcja »Stranger Things 4« jest w toku, a jeszcze bardziej z tego, że ogłaszamy powrót Hoppera! Chociaż to akurat nie do końca dobra wiadomość dla naszego” Amerykanina „, który jest więziony na śnieżnym pustkowiu Kamczatki, gdzie czyha na niego niebezpieczeństwo ze strony ludzi... i nie tylko” - podali twórcy jednego z najpopularniejszych serialów Netfliksa. „Tymczasem w USA pojawi się nowe zagrożenie – coś długo dotąd skrywanego, coś, z czym wszystko jest związane... Czwarty sezon zapowiada się być najstraszniejszym do tej pory i nie możemy się doczekać, aż wszyscy go zobaczą. Tymczasem - módlcie się za Amerykanina” - dodali bracia Duffer.