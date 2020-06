Netflix – nowości w lipcu. 30+ nowych filmów, seriali i programów

Oprócz anglojęzycznych wyczekiwanych produkcji jak serial „Przeklęta” czy film „The Old Guard” z Charlize Theron, po zagraniczne kontynuacje jak hiszpańskie „Telefonistki” i nowości prosto z Włoch – „Uder the Riccione sun” . Netflix przygotował w lipcu propozycje zarówno dla fanów kryminalnych tajemniczych opowieści jak i ludzi, którzy potrzebują obejrzeć coś lekkiego i przyjemnego. Przygotowaliśmy dla was pełną listę nowości ze zwiastunami.

„Uwięzione: Oaza” – 31 lipca

Macarena Ferreiro rozpoczyna odbywanie swojego wyroku w więzieniu. Dostała siedem lat. Nie dowiadujemy się, dlaczego kobieta musi trafić za kratki – widzimy zaledwie fragment jej rozprawy, kiedy ta słyszy, jaka kara ją czeka. Do opowieści wplecione są jednak retrospekcje z jej życia. I to z nich możemy wywnioskować, że całość ma związek z szefem Macareny, z którym ta wdała się w romans.



„The Umbrella Academy” sezon 2. – 31 lipca

Tego samego dnia 1989 roku niezwiązanym ze sobą w żaden sposób kobietom rodzi się czterdzieścioro troje dzieci. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że żadna z nich nie była wcześniej w ciąży. Siedmioro dzieci adoptuje przemysłowiec-miliarder sir Reginald Hargreeve, który postanawia przygotować je do misji ocalenia świata. Jednak nie wszystko poszło zgodnie z planem. Gdy dzieci weszły w wiek nastoletni, rodzinne więzy osłabły, a każdy z członków drużyny poszedł w swoją stronę. Teraz sześcioro ocalałych ponownie nawiązuje ze sobą kontakt na wieść o śmierci Hargreeve'a. Luther, Diego, Allison, Klaus, Vanya i Numer Pięć wspólnie próbują rozwikłać tajemnicę śmierci swojego ojca. Ze względu na dzielące ich różnice osobowościowe i mocno odmienne umiejętności, a także mroczne widmo globalnej apokalipsy, członkowie rodziny znów zaczną się jednak od siebie oddalać.



„Good Girls” sezon 3. – 26 lipca

Trzy matki z problemami finansowymi postanawiają obrabować supermarket.



„Kissing Booth” 2 – 24 lipca

Druga część kontynuować będzie przygody znanych już widzom bohaterów – Noaha i Elle. Teraz chłopak wyjeżdża na studia do Oxfordu, a jego młodsza dziewczyna musi jeszcze przez rok chodzić do liceum. Związek na odległość, jak sami zauważą Elle i Noah, nie jest łatwą sprawą i czasem trudno będzie pogodzić uczuciowe pragnienia z wielokilometrową rozłąką.



„W garniturach” sezon 8. – 18 lipca

Dzięki swojej fotograficznej pamięci i ponadprzeciętnej inteligencji Mike Ross zdobywa pracę u Harveya Spectera. Jednak firma, w której pracuje, zatrudnia jedynie prawników z Uniwersytetu Harvarda.



„Jak sprzedawać dragi w sieci (szybko)” 2. sezon – 17 lipca

Sklep znowu otwarty! Moritz (Maximilian Mundt), Lenny (Danilo Kamperidis) i Dan (Damian Hardung) szybko stali się gwiazdami dzięki MyDrugs, czyli ich internetowemu sklepowi z narkotykami. Gdy zarobili milion euro, postanowili, że na tym koniec. Tak jakby. Decyzja o zwinięciu biznesu nie podoba się Moritzowi, którego ego nie pozwala mu na rozstanie się z lukratywnym przedsięwzięciem, a poza tym kończą mu się pomysły na okłamywanie Lisy (Lena Klenke). Lenny z kolei ciągle próbuje wkręcić do ich działalności swoją nową znajomą, hakerkę Kirę (Lena Urzendowsky). Na domiar złego na ogonie siedzi im nie tylko policja, lecz także dwóch ulicznych gangsterów.



„Przeklęta” – 17 lipca

„Przeklęta”, serial na podstawie powieści z listy bestsellerów magazynu „New York Times”, jest nową wersją legendy arturiańskiej opowiedzianą z perspektywy Nimue, młodej kobiety z tajemniczymi zdolnościami, której przeznaczeniem jest zostać potężną (i tragiczną) Panią Jeziora. Po śmierci swojej matki Nimue zyskuje nieoczekiwaną pomoc ze strony Artura, skromnego najemnika, z którym wyrusza na misję znalezienia Merlina i dostarczenia mu starożytnego miecza. Podczas swojej podróży Nimue staje się symbolem odwagi i rebelii przeciwko przerażającym Czerwonym Paladynom i dowodzącym nimi królem Utherem.



„Fatal Affair” – 16 lipca

Film Netfliksa. Prawniczka zostaje uwikłana w grę w kotka i myszkę po tym, jak spotykanie ze starym przyjacielem, eskaluje do obsesji, która rani wszystkich, których kocha.



„Droga do szczęścia” – 15 lipca

Małżeństwo mieszkające z dwojgiem dzieci na przedmieściach Connecticut w połowie lat 50. marzy o wyjeździe do Paryża z nadzieją na uwolnienie się od codzienności.



„Mroczne pożądanie” (hiszp. „Oscuro deseo”) – 15 lipca

Nowy hiszpański serial Netfliksa. Jedna kobieta, trzej mężczyźni: kto jest ofiarą, a kto sprawcą? Prawda jest całkiem inna niż to, co widać na pierwszy rzut oka.



„The Old Guard” – 10 lipca

Życie wieczne jest trudniejsze, niż się wydaje. Prowadzona przez wojowniczkę o imieniu Andy (Charlize Theron) grupa nieśmiertelnych najmeników walczy od stuleci z wszystkimi siłami zagrażającymi światu. Ale kiedy zespół zostaje zwerbowany do podjęcia misji awaryjnej i niezwykłe zdolności członków zostają ujawnione, Andy i Nil (Kiki Layne), muszą pomóc wyeliminować zagrożenie i stawić czoła tym, którzy chcą za wszelką cenę zawładnąć ich mocą i przy tym się wzbogacić.



„The Protector” – 9 lipca

Jedno miasto. Jeden bohater. Jeden arcywróg i dziesiątki lojalnych towarzyszy.



„Japan Sinks: 2020” – 9 lipca

Gdy potężne trzęsienia ziemi wywołują ogromny chaos w całej Japonii, zwykła rodzina staje przed wielką próbą. Reżyser Masaaki Yuasa („Devilman Crybaby”) przedstawia pierwszą adaptację anime bestsellerowej powieści science-fiction autorstwa Sakyo Komatsu.



„Aquaman” – 8 lipca

Arthur Curry niechętnie stara się przejąć władzę w podwodnym królestwie Atlantydy, żeby zapobiec wojnie z ludźmi żyjącymi na powierzchni.



„Photon” – 8 lipca

Trzyczęściowa historia przedstawiająca tworzenia się materii, informacje dotyczące powstawania życia oraz futurystyczną wizję świata.



„Bezpaństwowcy” – 8 lipca

„Bezpaństwowcy” to poruszający i pokazujący aktualne tematy serial o czterech nieznajomych, których drogi spotykają się w australijskim areszcie imigracyjnym: stewardessie uciekającej przed niebezpieczną sektą, afgańskim uchodźcy, który z rodziną szuka schronienia przed prześladowaniami, młodym ojcu pragnącym uwolnić się od pracy bez perspektyw oraz biurokratce, która ściga się z czasem, aby zapobiec wielkiemu skandalowi.



„Desperados” – 3 lipca

Spanikowana Wes ciągnie przyjaciółki do Meksyku, by skasować obraźliwego maila, którego po pijaku wysłała do swojego wymarzonego faceta.



„Telefonistki” sezon 5. – 3 lipca

W pierwszej części finałowego sezonu „Las chicas del cable” do Hiszpanii powróci Lidia (Blanca Suárez), która ostatnie lata spędziła w Stanach Zjednoczonych. Z pomocą najbliższych przyjaciół będzie próbowała odnaleźć córkę, choć sprawę będzie utrudniać trwająca w Hiszpanii wojna domowa.



„Klub Opiekunek” – 3 lipca

„Klub opiekunek” to serial oparty a bestsellerowym cyklu książek. Kristy Thomas (Sophie Grace), Mary-Anne Spier (Malia Baker), Claudia Kishi (Momona Tamada), Stacey McGill (Shay Rudolph) i Dawn Schafer (Xochitl Gomez) to najlepsze przyjaciółki, które postanawiają zostać profesjonalnymi opiekunkami do dzieci i zakładają w tym celu specjalny klub. Oprócz trudności związanych z rozkręceniem biznesu, przychodzi im też mierzyć się ze szkolnymi problemami i bolączkami dojrzewania.



„Artysta” – 2 lipca

Opowieść dzieje się pod koniec lat 20. XX wieku, w czasie przełomu dźwiękowego. Koniec kina niemego był równocześnie końcem karier wielu gwiazd, będących u szczytu popularności. Czy słynny aktor George Valentin podzieli los „wielkich zapomnianych"? Czy płomienna miłość, która wybuchnie między nim a początkującą tancerką Peppy Miller zainspiruje go do walki o miejsce w świecie „nowego" Hollywood i ocali przed zapomnieniem oddanej kiedyś publiczności?



„Mój tydzień z Marilyn” – 2 lipca

Ikona seksu i blichtru Hollywood przyjeżdża do Londynu, aby wystąpić w filmie u boku Laurence'a Oliviera. Towarzyszy jej świeżo poślubiony mąż, dramaturg Arthur Miller, który jednak szybko wyjeżdża. Podczas pobytu na Starym Kontynencie, gwiazdą zajmuje się młody asystent reżysera Colin, który spędzi z nią niezwykły tydzień, za który większość oddałaby całe życie. Nie wszystko, co się w tym czasie wydarzy, zapisze się w historii, ale z pewnością pozostanie w sercach dwójki ludzi. W rolach drugoplanowych wystąpili Kenneth Branagh, Judi Dench, Emma Watson oraz Eddie Redmayne.



„Bardzo poszukiwany człowiek” – 2 lipca

Oparty na słynnym bestsellerze Johna le Carré thriller szpiegowski w reżyserii Antona Corbijna, twórcy „Control" oraz „Amerykanina". W obsadzie znaleźli się m.in. laureat Oscara Phillip Seymour Hoffman oraz Rachel McAdams, Willem Dafoe i Robin Wright. Od ataku na World Trade Center minęło 10 lat. Służby wywiadowcze w całej Europie nadal tropią groźnych islamistów. Do Hamburga uznawanego za jedną z głównych siedzib terrorystów, przedostaje się młody, skrajnie wycieńczony Czeczen, Issa (Grigorij Dobrygin). Jego przyjazd natychmiast wzbudza niepokój kontrwywiadu niemieckiego oraz brytyjskiego. Tajemniczy mężczyzna rości sobie bowiem prawo do gigantycznej fortuny zdeponowanej przed laty w prywatnym banku. Służby podejrzewają przybysza o wspieranie terroryzmu. W przygotowanej przez nie prowokacji, role do odegranie będą mieć nie tylko agenci.



„Warrior Nun” – 2 lipca

Warrior Nun Areala to postać komiksowa w stylu mangi, stworzona przez Bena Dunna i wydana przez Antarctic Press po raz pierwszy w grudniu 1994 roku. „Osierocona nastolatka budzi się w kostnicy. Odkrywa, że jako Powierniczka Aureoli dla tajnego zakonu zakonnic polujących na demony dysponujące teraz supermocami” – opisuje serial Netflix. Polka Agnieszka Smoczyńska wyreżyserowała dwa z dziesięciu odcinków 1. sezonu serialu. Oprócz niej pracowali przy serii: Simon Barry, Jet Wilkinson, Mathias Herndl i Sarah Walker.



„Dzień patriotów” – 1 lipca

Twardy gliniarz ochraniający Maraton Bostoński pomaga odnaleźć osoby odpowiedzialne za zamach, który wstrząsnął całym krajem.



„Karppi” sezon 2. – 1 lipca

Zaledwie kilka miesięcy po życiowej tragedii śledcza Sofia Karppi bada sprawę zabójstwa kobiety powiązanej z helsińską firmą budowlaną.



„Adwokat diabła” – 1 lipca

Kevin Lomax - wybitny adwokat, skuszony intratną propozycją pracy, przeprowadza się do Nowego Jorku. Nie zdaje sobie jednak sprawy z tego, kim jest jego chlebodawca.



„Jak pies z kotem” – 1 lipca

Pełna ironicznego humoru wizja nieszablonowej rodziny, z jej konfliktami i rywalizacją, niepozbawiona momentów wzruszenia i autentycznej bliskości. Gdy starszy z braci Andrzej, nagle zachoruje, młodszy pomimo różnic i muru nieporozumień jaki przez lata wyrósł między nimi, podejmie się opieki nad potrzebującym pomocy bratem.



„Tysiąc słów” – 1 lipca

Wygadany agent literacki Jack dowiaduje się, że przed śmiercią może wypowiedzieć jeszcze tylko tysiąc słów. Teraz każda sylaba jest ważna.



„Pokuta” – 1 lipca

Lato 1935 roku. 13-letnia Briony Tallis podgląda scenę miłosną między jej siostrą a synem służącej. Interpretacja tego wydarzenia doprowadzi do tragedii.



„Mickey niebieskie oko” – 1 lipca

Michael pracuje w domu aukcyjnym. Gdy oświadcza się swojej ukochanej, ona odmawia. Obawia się, że jej ojciec-gangster wciągnie mężczyznę w nielegalny handel dziełami sztuki.



„Say I Do” – 1 lipca

W tym reality show pary pokonują przeszkody, aby świętować swoją miłość na niespodziewanych weselach marzeń zaprojektowanych przez trzech ekspertów w niecały tydzień.



„Unsolved Mysteries” – 1 lipca

„Niewyjaśnione historie” to nowa odsłona – a Netflix pisze nawet o kontynuacji – produkcji z 1988 roku, która emitowana była na antenie amerykańskiej telewizji NBC. W programie przedstawione są niewyjaśnione sprawy kryminalne jak i innego rodzaju zdarzenia. W sumie twórcy przygotowali dla nas w 1. sezonie 12 odcinków – będzie o zaginięciach, morderstwach, UFO i innych zdarzeniach paranormalnych.



„Under the Riccione sun” – 1 lipca

Nowy włoski film oryginalny Netfliksa. Opowiada o grupie nastolatków, którzy spędzają wakacje na zatłoczonych plażach Riccione. Będzie o włoskim lecie, związkach i tym, jak szybko życia bohaterów (Mary, Tommy'ego, Guendy, Marco, Emmy, Ciro, Furio, Camilli, Bea i Gualtiery) mogą się zmienić. „Może nie ich wszystkich ale... poczekajcie i przekonajcie się sami” – zachęca platforma.

Netflix to jeden z największych na świecie rozrywkowych serwisów streamingowych, z którego korzysta 183 mln użytkowników w ponad 190 krajach. Udostępnia on wiele gatunków filmów, seriali i programów w różnych językach.