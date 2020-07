Będzie 2. sezon serialu Netfliksa „Jeszcze nigdy...”. Co wiemy do tej pory?

Fabuła serialu inspirowana jest własną młodością Mindy Kaling. Przedstawia losy nastoletniej dziewczyny pochodzącej z Indii, która urodziła się już jako Amerykanka. Devi Vishwakumar to 15-latka z Sherman Oaks w Kalifornii, która chce zmienić swój status społeczny po tym, jak przez ostatni rok swojego życia straciła ojca i wylądowała na wózku inwalidzkim na trzy miesiące.

Serial, który w kwietniu 2020 roku trafił na platformę Netflix, otrzymał pozytywne recenzje – głównie chwalono go za przedstawienie rzeczywistego obrazu nauki w szkole średniej i przełamywanie stereotypów.

– Devi to tylko jedna historia. Mamy nadzieję, że o ile serial ten zainspiruje inne mniejszości na całym świecie, zainspiruje także reżyserów, producentów, twórców i scenarzystów do włączenia mniejszości etnicznych do swoich produkcji – powiedziała w wywiadzie dla Deadline Maitreyi Ramakrishnan wcielająca się w Devi Vishwakumar.

