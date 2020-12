„Przyjaciele” znikają z Netfliksa. Tym razem na dobre

„Przyjaciele” do polskiej oferty Netfliksa trafili 1 stycznia 2018 roku. Widzowie od razu otrzymali pełen pakiet i jeżeli przez te trzy lata nie zdążyli obejrzeć wszystkiego, to... czekają ich teraz „pracowite” święta przed ekranem. Netflix usunie bowiem ze swojej oferty wszystkie epizody kultowego sitcomu. Nastąpi to z końcem 31 grudnia. Już raz informowano o wycofaniu „Przyjaciół” z polskiego Netfliksa. Wtedy jednak platforma zdementowała te doniesienia. Tym razem jednak wszystko jest już przesądzone.

Co dalej z „Przyjaciółmi” w Polsce?

Informację o wygaśnięciu lukratywnej umowy (100 mln dolarów rocznie) na wyświetlanie „Przyjaciół” podało biuro prasowe Netfliksa w odpowiedzi na pytania portalu Wirtualnemedia.pl. Dziennikarze tego tytułu zwracają uwagę na fakt, że obecnie w USA serial „Friends” pokazywany jest w HBO Max. Nie udało im się jednak potwierdzić, że w Polsce również tak będzie. – Jeśli cokolwiek ma się pojawić, staramy się informować z wyprzedzeniem – zapewniała Agnieszka Niburska, content & commercial PR director w HBO Europe.

„Przyjaciele”. Światowy sukces serialu

Oprócz Netfliksa, „Przyjaciół” pokazywały w Polsce także Canal+, TVN7 oraz Comedy Central. Serial nadawany był w ponad 100 krajach. Wciąż trwają prace nad długo wyczekiwanym odcinkiem specjalnym z udziałem pełnej obsady. Pandemia znacząco spowolniła jednak proces produkcyjny.

