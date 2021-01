Jeszcze jeden prequel „Gry o tron”. To ekranizacja „Opowieści o Dunku i Jaju”

Serial stanowiący adaptację książki George'a R.R. Martina „Three Tales of Dunk and Egg” znajduje się obecnie we wczesnej fazie realizacji w HBO. Taką informację uzyskali dziennikarze dobrze poinformowanego zwykle „Variety”. Produkcja ma być oparta na opowiadaniach opisujących przygody Ser Duncana Wysokiego oraz jego giermka o wdzięcznym przydomku „Jajo”. Jak dobrze wiedzą fani twórczości Martina, drugi z tych bohaterów zostanie później niezwykle ważną personą w świecie stworzonym przez amerykańskiego pisarza fantasy.

„Tales of Dunk and Egg”

Wydarzenia z „Tales of Dunk and Egg” rozgrywają się na 90 lat przed tymi z „Gry o tron”. Zmieszczono je w trzech opowiadaniach: „The Hedge Knight” z 1998 roku, „The Sworn Sword” z 2003, i „The Mystery Knight” z 2010. Wszystkie zostały opublikowane później w zbiorze „A Knight of the Seven Kingdoms” („Rycerz Siedmiu Królestw”) w 2015 roku.

Wysyp prequeli do „Gry o tron”

Warto podkreślić, że historia o Dunku i Jaju to trzeci z zapowiadanych prequeli „Gry o tron”. Wcześniej ogłoszono już prace nad „House of the Dragon” („Domem smoka”) oraz „Bloodmoon”. Co istotne, sam George R.R. Martin zapowiadał, iż może nas czekać aż pięć serialowych prequeli do jego najbardziej znanej książkowej sagi, „Pieśni lodu i ognia”.

