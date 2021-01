Drugi odcinek specjalny „Euforii” będzie wcześniej! Tytuł zapowiada ostrą jazdę

Drugi odcinek specjalny „Euforii” przedstawia Jules (Hunter Schafer), która podczas Bożego Narodzenia podsumowuje ostatni rok swojego życia. Odcinek zatytułowany „F*ck Anyone Who's Not A Sea Blob” (czyli mniej więcej "Rżnij każdego, kto nie jest rybą-kleksem") wyreżyserował pomysłodawca serialu, Sam Levinson. Za scenariusz odpowiedzialni są Levinson oraz Hunter Schafer, która pełniła także obowiązki współproducentki wykonawczej odcinka.

Jak podkreślają przedstawiciele HBO GO, oba odcinki specjalne zostały przygotowane z uwzględnieniem wszystkich procedur bezpieczeństwa związanych z COVID-19.

Twórcy stojący za sukcesem „Euforii”

Twórcą Euforii jest Sam Levinson, który odpowiada za scenariusz produkcji, jest także jej producentem wykonawczym. Obowiązki pozostałych producentów wykonawczych pełnili Kevin Turen, Ravi Nandan, Zendaya, Drake, Future the Prince, Hadas Mozes Lichtenstein, Ron Leshem, Daphna Levin, Tmira Yardeni, Mirit Toovi, Yoram Mokady oraz Gary Lennon. Współproducentem jest Will Greenfield. Serial został wyprodukowany we współpracy ze spółką A24 i jest oparty na izraelskiej produkcji o tym samym tytule. Jej pomysłodawcami są Ron Leshem i Daphna Levin ze spółki HOT.

Serial HBO Euforia otrzymał trzy nagrody Primetime Emmy, w tym dla najlepszej aktorki w serialu obyczajowym (Zendaya), za najlepszą współczesną charakteryzację (naturalną) oraz za najlepszą oryginalną muzykę i słowa (Labrinth - „All For Us”).

„Euforia”. Drugi odcinek specjalny wcześniej niż planowano

Premiera drugiego odcinka specjalnego serialu „Euforia” odbędzie się w HBO GO dwa dni wcześniej niż to było zaplanowane, czyli w sobotę, 23 stycznia. Premierowa emisja na antenie HBO odbędzie się natomiast zgodnie z zapowiedzią, w poniedziałek 25 stycznia o godzinie 19:05.

Pierwszy odcinek specjalny „Euforii”

Pierwszy odcinek specjalny koncentrował się na Rue (Zendaya), którą obserwowaliśmy podczas Bożego Narodzenia. Dziewczyna rozstała się z Jules na stacji kolejowej pod koniec pierwszego sezonu. Odcinek zatytułowany „Trouble Don't Last Always” napisał i wyreżyserował pomysłodawca serialu, Sam Levinson. Poza Zendayą zobaczyliśmy w nim Colmana Domingo, który wystąpił w pierwszym sezonie produkcji. Na ekranie pojawiła się także Hunter Schafer.

