Oko w oko z seryjnym mordercą. Serial „Szadź” wraca z 2. sezonem! Co o nim wiemy?

Pierwszy sezon serialu „Szadź”

Serial „Szadź” zadebiutował na Player.pl w październiku 2020 roku i od razu zjednał sobie rzeszę fanów. 7-odcinkowa seria z Aleksandrą Popławską, Maciejem Stuhrem, Bartoszem Gelnerem czy Mirosławem Zbrojewiczem, była jedną z najchętniej oglądanych na platformie. „Szadź” przyciągnęła tłumy także przed telewizory. W TVN widziało ją średnio 1,24 mln widzów.

W 1. sezonie „Szadzi” poznaliśmy głównych bohaterów i motywy ich działań. Mamy tutaj psychopatę Piotra Wolnickiego – religioznawcę, pozornie wzorowego męża i ojca, który w okrutny sposób pozbawia życia swoje ofiary. Zagadki nie stanowi jego tożsamość, a to, dlaczego dokonuje zbrodni. Każdy odcinek uchyla widzom rąbka tajemnicy o tym, co łączy go z komisarz Agnieszką Polkowską. Policjantka robi wszystko, aby być o krok przed nim. Wszystko załamuje się jednak, gdy Wolnicki kieruje swoje działania bezpośrednio przeciwko niej.

Podwójna moralność Piotra Wolnickiego

Uwaga! Tekst zawiera spoilery dotyczące 1. sezonu serialu „Szadź”. Zalecamy zapoznać się z nim już po seansie na Player.pl.

Piotr Wolnicki wychowywał się w Duchnikach wraz ze swoją matką i ojcem. Rodzina nosiła cechy dysfunkcyjnej – było w niej dużo agresji i alkoholu. Chłopiec nie miał też silnego kontaktu emocjonalnego z rodzicami. Obok nich mieszkała młoda kobieta z mężem (komendantem policji) i córeczką. Ojciec Wolnickiego wdał się w romans z sąsiadką – z czego dobrze zdawał sobie wtedy sprawę młody Piotr, który obserwował rozwój tej pozamałżeńskiej relacji. Zaczęło się od wspólnych imprez, tańców, spotkań po kryjomu, zbliżeń intymnych, które zauważało dziecko. Dorośli przekonani byli, że to, iż zdradzają swoich partnerów pozostaje w tajemnicy. Piotr od małego jednak był obdarzony ogromną inteligencją i sprytem, a dodatkowo był wciągany przez swoją matkę we wszelkie gierki, którymi chciała sprawić, że odzyska swojego męża. Cała sytuacja odbiła się poważnie na psychice dziecka. Sytuację pogorszyła do reszty tragedia, tj. pożar, do którego doszło, gdy Piotr wraz z córką sąsiadów bawił się sztucznymi ogniami w oborze, gdzie dochodziło akurat do zbliżenia między ojcem chłopca, a matką dziewczynki. Mała – jak okazało się w finale 1. sezonu serialu – Agnieszka Polkowska, zaprószyła ogień, doprowadzając do śmierci dwójki dorosłych. Matka chłopca popadła po tym w czarną rozpacz i straciła rozum, za wszystko obwiniając młodą sąsiadkę, która w jej mniemaniu otumaniła jej męża. W takim domu wychowywał się Piotr.

Kiedy jest już dorosłym mężczyzną, ma w sobie ogromne pokłady nienawiści do kobiet, które jednak skrupulatnie ukrywa pod płaszczykiem idealnego męża, ojca, wykładowcy i przewodnika życiowego dla kobiet, które w przyszłości stają się jego ofiarami. Stuhr, kreując postać Piotra, doskonale pokazuje widzowi momenty, w których Wolnicki wykazuje się brakiem empatii, silnym przekonaniem o własnej doskonałości i wyrachowaniem. Kobiety, które mami, często potrzebują pomocy, ponieważ ich sytuacja życiowa tworzy z nich osoby zupełnie bezradne. Wtedy zjawia się on – gotów im pomóc. Piotr Wolnicki zakłada rodzinę – ma żonę i dwójkę dzieci. Jest poza tym profesorem religioznawstwa na uniwersytecie. W tym samym czasie jednak oddaje się swojemu ulubionemu zajęciu – zabijaniu z zimną krwią kobiet o jasnych włosach, mszcząc się za to, co spotkało go w dzieciństwie. Piotr Wolnicki marzy o dominacji, całkowitej kontroli, daniu upustu swojej urazie. Nie bez przyczyny wybiera też kobiety przypominające mu kochankę ojca, która zniszczyła mu dzieciństwo. Swoim przyszłym ofiarom daje naszyjnik z serafinem – dokładnie taki, jaki jego ojciec podarował swojej wybrance. Następnie całkowicie je uprzedmiotawia, ukazując w pełnym spektrum swoje psychopatyczne cechy.

Charakterystyczne dla Wolnickiego jest to, że w swoich zbrodniach odwołuje się on do Boga, którego, mimo że jest religioznawcą, postrzega, jako bezdusznego, niemiłosiernego i okrutnego. Morderca z „Szadzi” zatracił do reszty poczucie dobra i zła, a dokonując drastycznych zbrodni, powołuje się na wolę boską.

Gloryfikacja i fascynacja seryjnymi mordercami

Wolnicki, jak wielu innych morderców, których znamy z prawdziwego życia, ma tak ogromną charyzmę, zdolność do manipulowania ludźmi i inteligencję, że udaje mu się często wywinąć nawet z najbardziej beznadziejnych sytuacji. Ted Bundy, który zasłużył sobie na niechlubne miano najkrwawszego mordercy w historii USA, zabił co najmniej 30 kobiet na terenie kilku stanów w latach 70. Mimo swoich drastycznych zbrodni, podczas procesu z łatwością podbił serca Amerykanek, które masowo przychodziły na rozprawy. Co więcej – w trakcie pobytu w więzieniu, znalazł sobie nawet żonę. To sprawia, że jego czyny nawet dziś, gdy zdaje się nam, że nic nie może nas już zaskoczyć, przyprawiają o dreszcze.

Podobnie, w 2. sezonie serialu „Szadź”, w rok po tragicznych wydarzeniach, które rozegrały się w okolicach Opola, Piotr Wolnicki będzie próbował manipulować opinią publiczną. Kobiety oszaleją na jego punkcie, do więzienia trafiały będą zaadresowane do niego zdjęcia i listy z wyznaniami miłosnymi, a on pięknymi słowami będzie próbował zjednać sobie sędziów. Sprawa okaże się bardzo medialna. Jedni odbierać będą Wolnickiego jako przerażającego mordercę, a dla innych będzie ofiarą systemu. W ten sposób też na jego ślad trafi jego dawna znajoma – Lila, z którą łączy mordercę mroczne doświadczenie z okresu młodości. Widzowie dowiedzą się nieco więcej o tym, jak wyglądało życie młodego Piotra po pożarze w oborze. Lila nie tylko będzie mu bezgranicznie ufać, ale też przekroczy wszelkie granice, aby wydostać go z sytuacji, w jakiej się znalazł. W swoim postępowaniu nie cofnie się przed niczym, ponieważ chce za wszelką cenę udowodnić Wolnickiemu, że to ona jest mu przeznaczona. Lila odgrywać będzie w 2. sezonie serialu "Szadź" znaczącą rolę. Nie tylko będzie jedyną osobą, która może pomóc Wolnickiemu w sytuacji, w której się znalazł, ale też zmusi go do powrotu do dawnych czasów i zderzy go z prawdą o nim samym.

Kto w obsadzie 2. sezonu serialu „Szadź”?

Oprócz Macieja Stuhra w roli Piotra Wolnickiego i Aleksandry Popławskiej, wcielającej się w komisarz Agnieszkę Polkowską, w 2. sezonie „Szadzi” powrócą na ekran: Bartosz Gelner, Anna Cieślak, Emma Giegżno, Michał Kaleta, Patrycja Soliman, Monika Niemczyk, Mirosław Zbrojewicz. Do znanych twarzy dołączą także nowi aktorzy, w tym: Anna Ilczuk, Karolina Gorczyca, Agnieszka Wosińska, Kinga Jasik, Sandra Drzymalska, Krzysztof Zarzecki, Wiktor Piechowski i Paulina Krzyżańska.

Kiedy premiera 2. sezonu serialu „Szadź”?

Jeżeli jeszcze nie mieliście okazji obejrzeć 1. sezonu serialu „Szadź”, osiem pierwszych epizodów produkcji znajdziecie na Player.pl. Pierwszy odcinek 2. sezonu produkcji dostępny będzie na platformie od 11 maja. Kolejne będą pojawiały się co tydzień.