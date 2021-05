„Friends: The Reunion” z nowym trailerem! A w nim też Selleck i Wheeler

Serial „Przyjaciele” (ang. „Friends”) zakończył się po dziesięciu sezonach w 2004 roku. Po 17 latach od tego czasu dla platformy HBO Max powstał odcinek specjalny „Friends: The Reunion”, którego emisję zapowiedziano na 27 maja tego roku. Niestety, odcinek będzie dostępny tylko na HBO MAX, które jeszcze nie działa w Polsce (funkcjonuje HBO GO), więc widzowie znad Wisły nie będą mogli obejrzeć go w tym terminie.

Nowy trailer „Friends: The Reunion”

HBO pilnuje, by do mediów nie przedostały się informacje na temat odcinka specjalnego. Dotychczas w sieci można było obejrzeć krótki teaser, ale 19 maja HBO Max ujawniło trailer odcinka.

Zaczyna się on od sceny, którą widzowie serialu dobrze znają – grupa, już w 2021 roku, odpowiada na pytania sporządzone przez Rossa (David Schwimmer) na temat ich życia prywatnego. Reszta trailera składa się z niektórych scen z „Friends”, spotkań aktorów po latach i ujęć kręconych, gdy stawili się w studio.

Poza wspomnianym Schwimmerem, widzowie zobaczą resztę przyjaciół, granych przez Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisę Kudrow, Matthew Perry'ego i Matta LeBlanca, ale w trailerze pojawili się też Tom Selleck oraz Maggie Wheeler (Janice).