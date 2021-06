Dama z gronostajem bez naszyjnika w Muzeum Narodowym w Krakowie. O co chodzi?

W Muzeum Narodowym w Krakowie pojawił się dziwny obraz. To sławna Dama z Gronostajem Leonarda da Vinci, jeden z najcenniejszych obrazów znajdujących się w Polsce, ale... bez naszyjnika na szyi.

„Dama z gronostajem, ale bez naszyjnika? To coś nowego! Nietypową replikę możecie zobaczyć w holu Gmachu Głównego. Do zobaczenia na miejscu!” – czytamy we wpisie na Facebooku opublikowanym przez Muzeum Narodowe w Krokowie. „Ps. Oryginalna Dama niezmiennie w Przeszłość Przyszłości. Muzeum Książąt Czartoryskich ” – dodano.

Dama z gronostajem bez naszyjnika. O co chodzi?

Nietypowy obraz to akcja marketingowa zorganizowana przy współpracy Muzeum z Netfliksem. W ten sposób reklamowana jest druga część serialu „Lupin” z Omarem Sy w roli głównej. Premiera tej produkcji miała miejsce w piątek 11 czerwca.

Muzeum już tydzień temu wzięło udział w akcji marketingowej serialu. Na wpis Muzeum o treści „ Kto się na to połasił?” przedstawiający Damę z gronostajem bez naszyjnika na wielkim bilbordzie wywieszonym na ścianie muzeum odpowiedział wtedy sam aktor. „Lupin nie jest złodziejem. Jest twoim fanem, madame ” – napisał Omar Sy.

„Wszyscy fani Damy są w Krakowie mile widziani! A Lupina zapraszamy ponownie (przy okazji zwróci naszyjnik)” – napisał później oficjalny profil Muzeum na Facebooku. Warto w tym miejscu dodać, że Omar Sy nie gra samego Arsena Lupina znanego z książek Maurice'a Leblanca, ale postać współczesnego włamywacza inspirującego się tym bohaterem.

„Lupin” – 2. część – o czym opowiada?

Druga część serialu „Lupin” miała premierę w Netfliksie w piątek 11 czerwca.

„ To już nie jest gra. Zaślepiony żądzą zemsty na Hubercie Pellegrinim Assane doprowadził do rozbicia własnej rodziny. Przyparty do muru, musi teraz obmyślić nowy plan, nawet jeśli oznacza to narażenie się na niebezpieczeństwo ” – tak brzmi oficjalny opis 2. części serialu Netfliksa. Zobaczcie promocyjne wideo od obsady i twórców.

