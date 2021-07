„Resident Evil: Wieczny mrok” korzysta na popularności gier. Serial trafił na Netfliksa

Gra Resident Evil: Village sprzedała się w liczbie 4,5 miliona kopii i ma szansę stać się jedną z najpopularniejszych w serii. Remake drugiej części RE osiągnął sprzedaż na poziomie 8 milionów sztuk, a siódmej 9 milionów. Biorąc pod uwagę tempo sprzedaży Village, najnowsza odsłona może liczyć na naprawdę dobry wynik.

Szczęśliwa dla twórców franczyzy informacja zbiegła się w czasie z 25. urodzinami serii. Przez te wszystkie lata otrzymaliśmy już dziesiątki gier, ekranizacji i spin-offów zebranych pod tą niezwykle popularną marką. Teraz, z okazji okrągłej rocznicy, abonenci Netfliksa otrzymają dostęp do serialu „Resident Evil: Wieczny mrok”.

„Resident Evil: Wieczny mrok” to 4-odcinkowa animacja tworzona techniką komputerową, która opowiada o losach Claire Redfield i Leona S. Kennedy'ego. Jej akcja osadzona jest w czasie pomiędzy czwartą i piątą częścią serii.

Jeżeli jeszcze wam mało RE, to do końca tego roku ukazać ma się gra Resident Evil 4 VR, a w listopadzie do kin wejdzie kinowy reboot popularnego cyklu z Milą Jovović. Wciąż za mało? W takim razie dodajmy, że Netflix jest w trakcie prac nad aktorskim serialem ze świata Resident Evil.

