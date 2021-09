„Rick i Morty” w „realu”. Christopher Lloyd zagrał Ricka! „Aw, Jeez”

Jeśli ktoś czekał na to, by zobaczyć Christophera Lloyda w roli Ricka Sancheza, to w końcu może mówić o spełnieniu marzeń. Choć to krótkie nagranie, reklamujące „Ricka i Morty'ego”, to gwiazda „Powrotu do przeszłości” w końcu wcieliła się w bohatera serii Adult Swim.

Animowany serial dla dorosłych „Rick i Morty” od Adult Swim ma mnóstwo fanów na całym świecie, doczekał się pięciu sezonów, a dla wielu osób już ma status kultowego (to ta produkcja jest odpowiedzialna za globalne zainteresowanie np. sosem seczuańskim, podobno najlepszym dodatkiem do kurczaków McNugget's z McDonald's). Fani często dopatrywali się w odcinkach mnóstwa zaczerpnięć z kultury popularnej (zresztą słusznie, bo twórcy często po nie sięgali), a jeden z tytułowych bohaterów, Rick Sanchez, dziadek Morty'ego, od razu na myśl przywodził doktora Emmeta Browna z „Powrotu do przyszłości”, w którego wcielił się aktor Christopher Lloyd. Lloyd jako Rick Sanchez, Adult Swim reklamuje „Ricka i Morty'ego” Jeśli któryś z fanów czekał na to, by zobaczyć Lloyda w roli Ricka – to nadszedł dla niego naprawdę szczęśliwy dzień. Adult Swim zamieściło krótką reklamę serialu, w której wystąpił właśnie ten aktor, a w rolę Morty'ego wcielił się Jaeden Martell, znany z remake'u filmu „To”. twitter Wpis z reklamą obejrzano blisko 4,5 miliona razy, a opatrzono go dopiskiem „C-132” (to jeden z wymiarów, który pojawia się w serialu). Do słynnego garażu trafiają grani przez aktorów Rick i Morty. Dialog między bohaterami jest krótki. – Morty, jesteśmy w domu – oznajmia Rick (przy czym głośno beka, znak rozpoznawczy bohatera), a Morty dodaje: – Aw, Jeez! (można tłumaczyć na: Och, boże).

Tak wygląda dziś Christopher Lloyd, czyli filmowy dr Emmett Brown Galeria: