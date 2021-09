Ekscentryczny milioner uznany winnym morderstwa. Wcześniej wyznał prawdę w... serialu

twitter

Jak podają zagraniczne media, potentat na rynku nieruchomości, milioner Robert Durst, został uznany winnym zamordowania swojej przyjaciółki i rzeczniczki Susan Berman. Ława przysięgłych z Kalifornii uznała Dursta winnym jednego z zabójstw, które mu się zarzuca. Cień na jego losy kładą także dwa inne tajemnicze morderstwa, o które milioner również jest podejrzewany. Sędzia wyznaczył rozprawę skazującą na 18 października.

Robert Durst wyznał winę w... serialu

Opinia publiczna poznała historię ekscentrycznego milionera za sprawą serialu HBO „The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst”. W serialu dokumentalnym przedstawiono ciążące na milionerze podejrzenia o zamordowanie trojga osób. Przez większość czasu podczas kręcenia materiału Durst snuł opowieść o swojej niewinności. W pewnym momencie został on jednak ostro przyparty do muru. Gdy wyszedł do toalety, nieświadomy, że mikrofon przypięty do marynarki wciąż nagrywa, zaczął mruczeć do samego siebie: Co teraz? Przyłapali mnie. Tak, tak, zabiłem ich wszystkich.

Choć milioner trafił do aresztu w 2015 roku, jego sprawa zaczyna dobiegać końca dopiero teraz. Ława przysięgłych uznała, że Durst jest winny zamordowania Susan Berman, która została zastrzelona z bliskiej odległości w swoim domu w Beverly Hills w grudniu 2000 roku. Było to na krótko przed tym, jak przyjaciółka i rzeczniczka Dursta miała ujawnić policji, że pomogła milionerowi zatuszować... inne jego morderstwo.

Durst podejrzewany jest bowiem o zamordowanie swojej żony. Małżonka milionera zniknęła w niewyjaśnionych okolicznościach w 1982 roku. 18 lat później doszło także do brutalnego morderstwa sąsiada Dusta, o które również podejrzewa się milionera. Do wspomnianych trzech zbrodni doszło na terenie trzech różnych stanów i na przestrzeni niemal 40 lat, co pozwalało Durstowi skutecznie unikać odpowiedzialności.

