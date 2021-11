QUIZ. Nie tylko „Dom z papieru”. Rozpoznasz hity Netfliksa?

QUIZ:

Nie tylko „Dom z papieru”. Rozpoznasz słynne seriale Netfliksa po jednym zdjęciu?

W dniu, gdy pojawił się nowy zwiastun ostatniej części „Domu z papieru”, postanowiliśmy pochylić się nad innymi hitami Netfliksa. A tych w portfolio streamingowego giganta nie brakuje. Seriale takie jak „Sex education” czy „Stranger things” oglądały miliony osób. W naszym quizie możecie sprawdzić, jak uważnie oglądaliście produkcje Netfliksa.

Listopadowe nowości Netfliksa

Tymczasem już w listopadzie czekają nas kolejne nowości. Zobaczcie, co przygotował Netflix.

„Gnijąca panna młoda” – 1 listopada



Victor przypadkiem oświadcza się nieżyjącej dziewczynie. Nieboszczka zabiera młodzieńca ze sobą do świata zmarłych, by go poślubić.



„Legenda Zorro” – 1 listopada



Zorro staje do walki z tajną organizacją Rycerzy Aragonii, których celem jest zapobiegnięcie wejściu Kalifornii w skład Unii.



„Cóż za piękny dzień” – 3 listopada



Apatyczny reporter nawiązuje kontakt z najbardziej lubianym sąsiadem w kraju.



„Zemsta rewolwerowca” – 3 listopada



Łaknący zemsty bandyta Nat Love i jego gang postanawiają rozprawić się z Rufusem Buckiem, bezwzględnym przestępcą, który właśnie opuścił więzienie.



„Dorwać mordercę” – 4 listopada



Śledczy na tropie seryjnych morderców ujawniają wstrząsające szczegóły swojej pracy w tym opartym na faktach serialu kryminalnym.



„Narcos: Meksyk” sezon 3. – 5 listopada



Nowe pokolenie bossów narkotykowych walczy o władzę, dziennikarze węszą w poszukiwaniu prawdy, a agenci rządowi balansują na cienkiej linii pomiędzy prawem i korupcją.



„Big Mouth” sezon 5. – 5 listopada



W gęstej atmosferze romantycznych wyznań, gniewnych tyrad i złośliwych plotek kochaluchy i robaki nienawiści kolonizują serca uczniów gimnazjum Bridgeton.



„Arcane” – 6 listopada



Twórcy gry „League of Legends” przedstawiają nowy serial animowany pt. „Arcane”. To osadzona w utopijnym regionie Piltover i pogrążonej w mroku dzielnicy Zaun historia o początkach dwóch legendarnych bohaterek League — i o sile, która je rozdzieli.



„Pomiędzy” – 10 listopada



Nowy Jork, lata 20. XX wieku. Życie pewnej Afroamerykanki zmienia się diametralnie po odnowieniu kontaktu z przyjaciółką z dzieciństwa, która teraz podaje się za białą.



„Czerwona nota” – 12 listopada



Profiler FBI, który próbuje dopaść legendarnego złodzieja sztuki, musi zacząć z nim współpracować, żeby mieć jakąkolwiek szansę złapania pewnej arcysprytnej oszustki.



„Kuroko's Basketball: Last Game” – 15 listopada



Kuroko wraca do Pokolenia Cudów, gdy dawni rywale zostają upokarzająco pokonani w pokazowym meczu ze słynnym zespołem streetballowym.



„Riverdale” sezon 6. – 17 listopada



Mroczny serial dla nastolatków powraca z szóstym sezonem.



„Król tygrysów” sezon 2. – 17 listopada



Wydawało Ci się, że wszystko zostało już powiedziane? W drugim sezonie „Króla tygrysów" przyjrzymy się tajemnicom i postaciom, które rozpalały wyobraźnię tysięcy widzów.



„Z kamerą u Kardashianów” sezony 7 i 8 – 17 listopada



Codzienne życie ekscentrycznej rodziny Kardashianów mieszkającej w Los Angeles.



„Kajko i Kokosz” 2. sezon – 17 listopada



Kajko i Kokosz są podwładnymi kasztelana Mirmiła. Jak przystało na słowiańskich wojów bronią swojej osady przed wszelkimi niebezpieczeństwami.



„Zamiana z księżniczką 3” – 18 listopada



Gdy cenna świąteczna relikwia zostaje skradziona, wyglądające identycznie Margaret i Stacy proszą o pomoc swoją zuchwałą sobowtórkę Fionę i jej przystojnego byłego.



„Cowboy Bebop” – 19 listopada



Grupa nietypowych łowców nagród próbuje dopaść najgroźniejszych w całym Układzie Słonecznym przestępców. Ta ekipa za pieniądze zrobi wszystko - nawet uratuje świat.



„Poobijana” – 24 listopada



Była gwiazda MMA chwyta się ostatniej szansy na powrót do sportowej kariery, gdy w jej życiu pojawia się porzucony synek. Halle Berry reżyseruje i gra główną rolę.



„Chłopiec zwany Gwiazdką” – 24 listopada



Zdeterminowany młody Nikolas odkrywa swoje przeznaczenie w zamieszkanym przez elfy magicznym świecie, gdzie przyszło mu szukać ojca i nadziei.



„Nie ma jak w rodzinie” sezon 5. – 25 listopada



Sprośny i nostalgiczny animowany serial komediowy wraca z piątym sezonem.



„Świąteczny zamek” – 26 listopada



Amerykańska pisarka chce kupić zamek od zrzędliwego szkockiego arystokraty, który ani myśli oddawać posiadłość w obce ręce. To, co się wydarzy, zaskoczy ich oboje.