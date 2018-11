Kultowy program znowu w polskiej telewizji. „Big Brother” wraca po 11 latach

„Big Brothera” stworzyła firma Endemol w Holandii, jego pierwszą edycję zrealizowano w 1999 roku. W 2001 roku program zadebiutował w stacji TVN. Był to pierwszy reality show emitowany w polskiej telewizji. W programie pokazywane jest przez całą dobę życie grupy uczestników mieszkających we wspólnym domu i wykonujących polecenia Wielkiego Brata. Co kilka dni uczestnicy nominują osobę, która powinna odpaść z programu. Z rywalizacji odpada ten, na kogo wskaże najwięcej osób. W latach 2001-2002 stacja pokazała trzy edycje programu. Dwie kolejne - jesienią 2007 i wiosną 2008 roku (w tej ostatniej wystąpili też celebryci) - można było oglądać w TV4.

Jak podaje portal Wirtualne Media, po latach program ma wrócić do polskiej telewizji. Według ustaleń dziennikarzy kierownictwo programowe Grupy TVN podjęło już decyzję o powrocie „Big Brothera”. Reality show ma zostać wyemitowane w stacji TVN7 na wiosnę 2019 roku. Prezes spółki Endemol Shine Polska pytany o kontynuację programu powiedział, że obecnie są prowadzone w tej sprawie rozmowy a kwestie techniczne nie stanowią żadnego problemu. Wirtualne Media przypominają, że w sprawozdaniu za ubiegły rok Endemol Shine Polska poinformował, że planuje uruchomić centra produkcyjne dla takich programów jak „Big Brother” czy „Fear Factor”.

