18-latek z Kielc wygrał talent show we Włoszech. Oczarował wszystkich grą na gitarze

Marcin Patrzałek z Kielc zwyciężył we włoskim talent show „Tu Si Que Vales”. Wcześniej 18-latek wygrał w dziewiątej edycji programu „Must Be The Music”. Polak zachwycił widzów swoją grą na gitarze.