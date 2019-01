Ile lat ma Małgorzata Rozenek-Majdan? „Daję milion temu, kto udowodni, że...”

Gwiazda TVN zdobyła sławę jako prowadząca program „Perfekcyjna pani domu” , a następnie kontynuowała karierę w formatach takich jak „Bitwa o dom” , „Piekielny hotel” czy „Projekt Lady” . Małgorzata Rozenek-Majdan nie stroniła także od reality shows. Wystąpiła w emitowanych na antenie TVN „Azja Express” i „Iron Majdan” , gdzie wspólnie z trzecim mężem, byłym piłkarzem Radosławem Majdanem, podejmowała różne wyzwania. O Rozenek-Majdan głośno jest nie tylko ze względu na jej aktywność zawodową, ale też dużą metamorfozę, którą przeszła na początku kariery w telewizji.

Jak zmieniała się Małgorzata Rozenek?

Plotkarskie portale i część internautek komentujących zdjęcia na Instagramie gwiazdy od dłuższego czasu spekuluje na temat jej wieku. Podobna dyskusja wywiązała się pod piątkową fotografią ze studia „Dzień Dobry TVN” . „Może pani zdradzić swój prawdziwy wiek, ale myślę, że grubo po 40” – napisała jedna z komentujących. „Nie piszę złośliwie, po prostu tak to jest ukrywane, a mnie to ciekawi” – tłumaczyła. Do dyskusji włączyła się sama zainteresowana. „Kochana, daję milion złotych osobie, która udowodni, że nie urodziłam się 01.06.1978” – zadeklarowała Małgorzata Rozenek-Majdan. Kto podejmie rękawicę?

