Ile lat ma Małgorzata Rozenek-Majdan? „Daję milion temu, kto udowodni, że...”

Gwiazda TVN zdobyła sławę jako prowadząca program „Perfekcyjna pani domu” , a następnie kontynuowała karierę w formatach takich jak „Bitwa o dom” , „Piekielny hotel” czy „Projekt Lady” . Małgorzata Rozenek-Majdan nie stroniła także od reality shows. Wystąpiła w emitowanych na antenie TVN „Azja Express” i „Iron Majdan” , gdzie wspólnie z trzecim mężem, byłym piłkarzem Radosławem Majdanem, podejmowała różne wyzwania. O Rozenek-Majdan głośno jest nie tylko ze względu na jej aktywność zawodową, ale też dużą metamorfozę, którą przeszła na początku kariery w telewizji.

Galeria:

Jak zmieniała się Małgorzata Rozenek?