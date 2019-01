Michał Rachoń pozywa Krzysztofa Skibę. W tle ostre słowa ws. zabójstwa Pawła Adamowicza

Informację o pozwie złożonym przez Michała Rachonia podał jako pierwszy portal niezależna.pl. Kością niezgody jest wpis, który Krzysztof Skiba zamieścił na Facebooku. „Uważam, że to nie Owsiak powinien podać się do dymisji tylko szef TVP Jacek Kurski, odpowiedzialny za bezpardonowe ataki i szczucie na prezydenta Pawła Adamowicza. Napastliwi 'r eporterzy ' tacy jak pan Sitek czy Rachoń spuszczeni że smyczy przez Kurskiego są moralnie odpowiedzialni za ten polityczny mord” – napisał muzyk 15 stycznia. „Oszustwa propagandy PiS takie jak twierdzenie, że Adamowicz reprezentuje niemieckie interesy, jest złodziejem, zdrajcą itd. przygotowały podłoże psychologiczne do tego mordu” – przekonywał.

Na słowa Krzysztofa Skiby, który z Pawłem Adamowiczem znał się do czasów szkolnych, zareagowała zarówno TVP jak i sam Michał Rachoń. W poniedziałek Centrum Informacji TVP opublikowało nazwiska osób, którym zarzucono, że „absurdalnie wskazywały na związek przyczynowy pomiędzy treściami publikowanymi na antenach Telewizji Polskiej a śmiercią Pawła Adamowicza”. Wśród tych, wobec których TVP postanowiła podjąć „zdecydowane działania” prawne znaleźli się m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, muzyk Krzysztof Skiba, dziennikarz „Gazety Wyborczej” Wojciech Czuchnowski oraz prof. Wojciech Sadurski. Niezależnie od tego prywatny akt oskarżenia o zniesławienie przeciwko Krzysztofowi Skibie złożył Michał Rachoń.

