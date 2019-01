TVP odpowiada na oskarżenia Adamowicz. Pozwu nie będzie ze względu na „kulturowy immunitet”

Żona Pawła Adamowicza 22 stycznia stwierdziła w rozmowie z TVN24, że „wie, iż zachowanie tego człowieka, który siedział w więzieniu i był indoktrynowany rządową telewizją, że ten hejt i ta nienawiść, spowodowały, że prezydent Gdańska był owocem tej nienawiści”. W jej ocenie „media publiczne należy nazywać reżimowymi, bo wiadomo, kto nimi rządzi i kto z tylnego fotela wszystko nakręca”.

Podobną opinię Magdalena Adamowicz wyraziła w rozmowie z portalem Onet.pl. – Ci, którzy atakowali męża, to nie byli dziennikarze. Ci ludzie nie zasługą na takie określenie (...) – mówiła Adamowicz w rozmowie z Onetem. – To jest odpowiedzialność TVP. Ja tak uważam. Mowa nienawiści, sposób pokazywania wpłynął na to, że zabójca wybrał Pawła na ofiarę. Mojego męża zabiły słowa – dodała.

TVP: To motywowane politycznie oceny

Do słów wdowy po prezydencie Gdańska odniosła się w oświadczeniu Telewizja Polska. „Z rozczarowaniem przyjęliśmy motywowane politycznie oceny pani Magdaleny Adamowicz, które w sposób krzywdzący i niesprawiedliwy pomijają kluczowy dla oceny tragedii fakt choroby psychicznej sprawcy, przez co prowadzą do skrajnie nieuprawnionych stwierdzeń i oskarżeń” – czytamy w komunikacie opublikowanym przez Centrum Informacji TVP”.

Telewizja Polska zastrzega, że nie może zgodzić się ze słowami Adamowicz. „Przypisywanie TVP jakiejkolwiek roli w zbrodni, do której doszło, jest kłamstwem” – oświadcza. „Telewizja Polska w przypadku wdowy uczyni wyjątek, z uwagi na przynależny jej w okresie żałoby kulturowy immunitet i odstąpi od dochodzenia swoich praw na drodze sądowej. Inne podmioty i osoby odpowiedzialne za rozpowszechnianie oszczerczych informacji nie mogą liczyć na podobną wyrozumiałość Telewizji Polskiej” – informuje TVP.

