Kłopotliwe pytania w ostatnim odcinku „Milionerów”. Znasz odpowiedź?

Piotr z Krakowa miał spory problem z odpowiedzią na pytanie za 1000 złotych. Zawodnik postanowił zaufać swojej intuicji i odpowiedzieć na pytanie bez pomocy kół ratunkowych.

Co nie jest sokiem trawiennym?

A) ślina

B) żółć

C) limfa

D) sok jelitowy

Piotr zaznaczył odpowiedź A, która okazała się błędna. Poprawna odpowiedź to C - lima, która jest jednym z płynów ustrojowych, ale nie należy do tych trawiennych. Wcześniej inny uczestnik - Jakub z Wrocławia- miał problem z odpowiedzią na pytanie za 1000 złotych dotyczące tego, gdzie odbierzemy przesyłkę wysłaną na poste restante. Gracz miał do wyboru cztery odpowiedzi.

A) u kierownika pociągu

B) od kuriera

C) na poczcie

D) w paczkomacie

Uczestnik poprosił o pomoc publiczność. 64 proc. głosujących wybrało odpowiedź C. 20 proc. postawiło na D, 12 proc. na B i 4 proc. na A. Gracz wybrał odpowiedź na poczcie, która okazała się poprawna. Kolejne pytanie - za 2000 złotych - także przysporzyło problemów. Brzmiało ono:

Specjalnie obrobiona belka i szeroka strona broni siecznej to:

A) ssak

B) ptak

C) gad

D) płaz

Mężczyzna postanowił skorzystać z kolejnego koła ratunkowego i poprosić o pomoc swojego teścia. Uczestnik ostatecznie poprosił o zaznaczenie odpowiedzi A. Na tym zakończył grę, ponieważ poprawna odpowiedź to płaz. Zawodnik wygrał 1000 zł.

