Justyna Żyła odpadła z „Tańca z Gwiazdami”. „Zatańczyłaś z maksymalną ilością błędów”

Była żona Piotra Żyły od początku programu była na cenzurowanym u jurorów, którzy – delikatnie mówiąc – nie byli zachwyceni jej tanecznymi popisami. Dość powiedzieć, że Justyna Żyła w żadnym z odcinków nie dostała więcej niż 15 na 30 możliwych punktów.

Tematem odcinka programu „Dancing with the stars. Taniec z Gwiazdami” były bajkowe klimaty. Justyna Żyła i Tomasz Barański zatańczyli do muzyki z filmu „Harry Potter” . Występ pary pozytywnie skomentowała Ola Jodran. – Czary mary, hokus pokus i Justyna Żyła tańczy! Słuchaj, naprawdę jest dobrze. Postęp jest duży – mówiła jurorka, podkreślając jednak, że Żyła „trochę wisi” na swoim partnerze.

Krytycznie do występu góralki podeszła jak co tydzień Iwona Pavlović. Jej zdaniem Justyna Żyła zatańczyła walca wiedeńskiego jedynie dzięki partnerowi. – Zatańczyłaś z maksymalną ilością błędów – skomentowała, dodając, że nie widzi postępów od minionego tygodnia. Para zdobyła łącznie 15 punktów: 5 od Oli Jordan, 3 od Iwony Pavlović i 7 punktów od Andrzeja Grabowskiego.

Tym razem Justynie Żyle nie pomogły głosy SMS-owe widzów i wraz z Tomaszem Barańskim musiała pożegnać się z programem.

