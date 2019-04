Jarosław Kret o zmaganiach z depresją. „Nie chciałem uczestniczyć w życiu”

– Bardzo długo nie działo się nic takiego, żeby do mnie dotarło, że mam problem, po prostu spadał nastrój – tak o swoim życiu z depresją mówił Jarosław Kret. Dziennikarz podkreślił, że ludzie często wpadają w depresję pod wpływem trudnej sytuacji życiowej – w jego wypadku była to utrata pracy. – Straciłem nagle ukochaną pracę. Wtedy jeszcze myślałem – mam drugą nogę. Napisałem książkę, było lato. Potem przyszła jesień i zaczęło się robić dziwnie. Widzę to z perspektywy czasu, że zacząłem się bardzo drażliwy i nie chciałem uczestniczyć w życiu – wspominał prezenter.

Jarosław Kret przyznał, że niepowodzenia w życiu osobistym i zawodowym, śledzone przez opinię publiczną, wpłynęły na jego chorobę. – Wielu rzeczy nie pamiętam. Mój ostatni rok to była katastrofa – stwierdził. Jak wyjaśnił, jego choroba miała dwa etapy: najpierw ciągłe obniżenie nastroju, stany lękowe, bezsenność, a następnie „prawdziwa depresja” . – Wtedy zacząłem szukać pomocy – dodał Kret. Dziennikarz opowiedział, jak poradził sobie przy pomocy odpowiednich osób z wyjściem z tego stanu.

