Tak będzie wyglądał występ Tulii na Eurowizji? Pojawiło się nagranie z prób

Zespół Tulia wystąpi na scenie Tel Awiw Expo w półfinale, który odbędzie się 14 maja. Już teraz Polki przygotowują się na tę chwilę, ćwicząc na eurowizyjnej scenie. Na oficjalnym kanale konkursu na YouTube pojawiło się nagranie z próby wokalistek. Joanna Sinkiewicz, Dominika Siepka, Patrycja Nowicka i Tulia Biczak występują na nim w tradycyjnych strojach, ale nie brakuje też innych elementów - brokatowych peleryn oraz bogato zdobionych wianków w kształcie koron. Dziewczęta występują na obracającej się scenie, a za nimi widać wizualizacje z ich zdjęciami.

Tulia na Eurowizji

W 2019 roku Telewizja Polska zrezygnowała z typowych krajowych preselekcji, podczas których reprezentanta Polski w konkursie Eurowizji wybierano wspólną decyzją publiczności i jury. W tym roku to specjalnie powołana Komisja Konkursowa wytypowała muzyków, którzy pojadą do Izraela. Eksperci postawili na zespół Tulia, który zdobył popularność dzięki folkowym wersjom znanych przebojów.

Utwór „Fire of Love (Pali się)”

W piątek 8 marca 2019 roku poznaliśmy utwór, którym Tulia będzie reprezentowała Polskę podczas Eurowizji. Jest to specjalnie przygotowana na tę okazję piosenka „Fire of Love (Pali się)”. Co ciekawe, utwór „Pali się” na YouTubie pojawił się ponad trzy miesiące wcześniej. „Utwór ten to najdynamiczniejszy i z całą pewnością najbardziej rockowy utwór w repertuarze zespołu Tulia. Wykorzystanie archaicznej techniki wokalnej przez wokalistki – zwanej śpiewokrzykiem w połączeniu z ultra nowoczesnym aranżem daje piorunujące, niepowtarzalne i natychmiast rozpoznawalne brzmienie zespołu, którego nie sposób pomylić z niczym innym na świecie. To specyficzne brzmienie przyniosło już rzesze fanów Tulii na świecie, a występ na Eurowizji da szansę to grono jeszcze powiększyć. Tulia zaśpiewa w dwóch językach: polskim i angielskim” – podano w komunikacie Telewizji Polskiej.