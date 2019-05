Eurowizja 2019 nie dla Tulii. Zespół wydał oświadczenie

We wtorek 14 maja odbył się pierwszy półfinał Eurowizji z udziałem zespołu Tulia, który zaprezentował utwór „Fire of Love (Pali się)”. Piosenka była wykonywana po polsku i angielsku, a artystki wystąpiły na scenie w barwnych strojach. To nie wystarczyło jednak, by podbić serca widzów oraz jury i Tulia nie znalazła się w gronie dziesięciu wykonawców, którzy awansowali do finału.

We wpisie na Facebooku przedstawiciele zespołu podziękowali internautom za głosy i wsparcie. „Cała miłość, energia i serdeczne słowa, które dostałyśmy od wielu zagranicznych dziennikarzy, pozostałych delegacji, oraz poznanych artystów przekonały nas, że warto dalej nieść muzyką piękno naszej kultury. Będziemy to robiły tak, jak dotychczas” – zadeklarowały członkinie Tulii.

Do finału Eurowizji awansowały: Grecja, Serbia, Białoruś, Estonia, Czechy, Cypr, Australia, San Marino, Islandia i Słowenia. Drugi półfinał odbędzie się w środę 15 maja.

