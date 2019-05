TVN pokaże film Sekielskich. „Tylko nie mów nikomu” już dostępne w TV WP i VOD.pl

Film braci „Tylko nie mów nikomu” miał premierę w sobotę 11 maja. Już 14 maja we wtorek Tomasz Sekielski na łamach Onetu ogłosił, że udostępni za darmo licencję na bezpłatną emisję dokumentu. – Chciałbym powiedzieć ogólnopolskim, dużym telewizjom, że jeśli chcą wyświetlić ten film, to proszę zgłaszać się do mojego brata Marka Sekielskiego. Udzielimy bezpłatnej licencji, bo zależy nam, żeby ten film obejrzało jak najwięcej osób – mówił. Decyzję tłumaczył tym, że film powstał dzięki internetowej zbiórce i w założeniu autorzy nie mieli na nim zarabiać.

Jak informuje serwis Wirtualne Media, jako pierwsza po licencję na dokument o pedofilii w polskim Kościele zgłosiła się Telewizja WP, która pokazała go w czwartek 16 maja o godzinie 23:00. Kolejne emisje stacja Wirtualnej Polski planuje na piątek (23:00) i niedzielę (24:00). Film można też oglądać w promowanym przez Onet.pl serwisie VOD.pl. Z kolei w piątek 17 maja o godzinie 23:00 dzieło braci Sekielskich zamierza pokazać TVN. Przedstawiciele Polsatu odpowiedzieli Wirtualnym Mediom, że nie komentują sprawy. Telewizja Polska nie odpowiedziała na pytania dziennikarzy.

