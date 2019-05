Awantura w TVP Info. Rzecznik Nowoczesnej wyszła ze studia

Paulina Hennig-Kloska wychodzi ze studia "O co chodzi"

W programie „O co chodzi” na antenie TVP Info doszło do ostrej wymiany zdań miedzy posłanką i rzecznik Nowoczesnej Pauliną Hennig-Kloską a prowadzącym program Jackiem Łęskim i innymi gośćmi. Polityk w końcu opuściła studio twierdząc, że nie jest dopuszczana do głosu.